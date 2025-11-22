Чего не хватает белорусской науке? Итоги откровенного разговора Лукашенко с учёными

Без эффективной науки не будет суверенной страны! Лишь реальные и действительно прорывные разработки, а не те, что годами остаются набросками на бумаге, обеспечат наш технологический суверенитет. Где громкие белорусские изобретения? Где прорывные открытия? Где звучные имена отечественных ученых? В каких сферах наша наука не просто догоняет мировой прогресс, или плетется в хвосте, а готова эффектно обойти его на повороте? Вот резонные вопросы, но вопросы, которые пока остались без внятного ответа по итогам масштабного, предельно откровенного, а местами и весьма жесткого разговора Президента с теми, кто должен и обязан не просто обеспечить «полет научной мысли», а поставить нашу науку на экономические рельсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нам нужна наука реальных результатов! Наука, где вложенные государством средства, приносят очевидные дивиденды. Наука, которая будет нашим преимуществом и, если хотите, «оружием» в период мировой санкционной «войны». Наука, где недопустима пропасть между лабораторией и заводским цехом. И вот именно такие дефиниции, такие требования к научному сообществу сегодня (а по-другому и быть не может) объясняют тональность резонансного совещания, которое прошло накануне во Дворце Независимости. До 1 января Президент ожидает детальные и согласованные предложения по развитию научной сферы в Беларуси. Репортаж Виктории Ходосок.

Прямые вопросы Президента ученым и тишина из зала в ответ красноречивее всего говорят: в отечественной науке накопилось немало системных проблем. Одна из главных – слабая ориентация на реальные практические решения. Сегодня мир развивается с невероятной скоростью. И страна, не развивающая собственные технологии, вынужденно покупает чужие. За дорого. Становится зависимой: от чужих решений, чужих рынков, чужих технологий. Президент Беларуси: молодёжь надо воспитывать трудом, а не лелеять в тепличных условиях. Без собственных научных компетенцией не возможно производить ключевые компоненты, не контролируются критически важные отрасли и страна остается уязвимой перед санкциями, которыми нас «бьют» уже не первый год. Между тем, именно наука обязана быть драйвером экономики и давать осязаемый практический результат – особенно сейчас, когда курс на импортозамещение стал стратегической необходимостью. Гигин: ты не учёный, если ты не ориентируешься на собственные достижения.

В Беларуси на науку тратятся немалые деньги, но результат по-прежнему далек от того, что стране действительно нужно. В чём заключается проблема белорусских учёных? Мнение экономического аналитика. И все это на фоне разговоров о повышении статуса ученого и требованиях поднять зарплаты. На такой фидбек от научного сообщества Александр Лукашенко ответил максимально жестко и без всякой дипломатии. Давайте без амбиций и понтов начинать работать, без науки не может быть страны – Лукашенко. Но, кажется, прежде стоит думать не о статусе ученого и не о размере зарплат, а об инициативности и готовности работать на общий результат. Тот, который определяет развитие страны даже в самые непростые периоды. Вспомните 2020-й, разыгравшуюся коронавирусную истерию. Многие, в том числе представители научного сообщества, настаивали на закрытии всего и уходе на удаленку. Но Президент тогда настоял.

Опыт показал, что Лукашенко был прав! Гигин – о коронавирусе. Прогрессивное развитие науки сегодня критично и с точки зрения экспорта технологий. Это не просто способ подзаработать. Это маркер. Наша наука либо умеет создавать востребованные в мире решения, либо нет. А работать по схеме «что смогли, то и сделали» никуда не годится. Игорь Король, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Посмотрите, еще совсем недавно никто не говорил о том, что у нас могут быть свои комбайны высокопродуктивные. Мы смогли это сделать. А сделал кто? Сделали практики. К сожалению, роли ученых в этом пока не увидел ни глава государства, ну и, наверное, наши люди не видят.