Новости по тегу #Игорь Брилевич

В нем участвуют представители около 20 государств. Беларусь представляет делегация Совета Республики во главе с вице-спикером Игорем Брилевичем.
Посетив 15 избирательных участков в Астане, председатель ЦИК Игорь Карпенко констатировал высокий уровень подготовки членов избирательных комиссий.
В центре внимания – новые тренды и точки роста, которые стоит использовать для повышения туристического потенциала региона.
Об этом стало известно по итогам проведения пленарного заседания XIII Форума.
Решение об избрании принято в результате тайного голосования на заседании четвертой сессии.
Как проходит процесс цифровизации в Брестской области? Развитие первого региона – что в планах? Как Брестчина взаимодействует на региональном уровне с другими странами?
В Союзном государстве наработано немало механизмов по активизации взаимной торговли. Один из мощнейших драйверов сотрудничества – Форум регионов.
«Сейчас мы планируем реализовывать очень крупный, серьезный инвестпроект, который будет исполняться в рамках программы, которая утверждена нашим Президентом – «Один район – один проект».
В Брестской области в эту электоральную кампанию работал 861 участок для голосования. Повсеместно – атмосфера ответственности и единства.
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