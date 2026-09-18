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Новости по тегу #Игорь Брилевич

Белорусские парламентарии участвуют в форуме ШОС по традиционной медицине в Китае
18 сентября 2026 06:00

Белорусские парламентарии участвуют в форуме ШОС по традиционной медицине в Китае

ЦИК Беларуси дал положительную оценку организации электорального процесса в Казахстане
23 августа 2026 13:37

ЦИК Беларуси дал положительную оценку организации электорального процесса в Казахстане

Развитие туристической отрасли обсудили на выездном заседании совета при Президиуме Совета Республики
31 июля 2026 13:44

Развитие туристической отрасли обсудили на выездном заседании совета при Президиуме Совета Республики

Смоленская область примет Форум регионов Беларуси и России в 2028 году
26 июня 2026 14:05

Смоленская область примет Форум регионов Беларуси и России в 2028 году

Игорь Брилевич избран на должность заместителя председателя Совета Республики
11 мая 2026 10:52

Игорь Брилевич избран на должность заместителя председателя Совета Республики

Соцэкономразвитие первого региона. Что в планах у Брестской области – разговор с Игорем Брилевичем
22 марта 2026 13:53

Соцэкономразвитие первого региона. Что в планах у Брестской области – разговор с Игорем Брилевичем

В Нижнем Новгороде завершился XII Форум регионов Беларуси и России – подводим итоги
27 июня 2025 17:19

В Нижнем Новгороде завершился XII Форум регионов Беларуси и России – подводим итоги

Что готовят к Году благоустройства в Брестской области – поговорили с Игорем Брилевичем
02 февраля 2025 15:40

Что готовят к Году благоустройства в Брестской области – поговорили с Игорем Брилевичем

Народ понял, что самое дорогое – это мир. Как прошла электоральная кампания в Бресте?
27 января 2025 05:24

Народ понял, что самое дорогое – это мир. Как прошла электоральная кампания в Бресте?

Парадный марш и минута молчания – в Брестской Крепости отмечают День Независимости
03 июля 2024 11:51

Парадный марш и минута молчания – в Брестской Крепости отмечают День Независимости

«Для нас это очень важный праздник». Молодые белорусы по всей стране дают клятву беречь и защищать Родину
12 мая 2024 15:06

«Для нас это очень важный праздник». Молодые белорусы по всей стране дают клятву беречь и защищать Родину

В Беларуси продолжают обсуждать главные тезисы ВНС
02 мая 2024 13:56

В Беларуси продолжают обсуждать главные тезисы ВНС