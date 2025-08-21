Прямой эфир

Новости по тегу #Сергей Хоменко

На Белгорхимпроме прошёл единый день информирования
21 августа 2025 17:17

На Белгорхимпроме прошёл единый день информирования

В Орше проходит региональный форум по устойчивому развитию
15 августа 2025 13:51

В Орше проходит региональный форум по устойчивому развитию

В Нижнем Новгороде завершился XII Форум регионов Беларуси и России – подводим итоги
27 июня 2025 17:19

В Нижнем Новгороде завершился XII Форум регионов Беларуси и России – подводим итоги

Парламентская делегация КНР посетила «Першы нацыянальны гандлёвы дом»
14 июня 2025 13:48

Парламентская делегация КНР посетила «Першы нацыянальны гандлёвы дом»

Белорусская делегация примет участие в политическом форуме ООН в Нью-Йорке
12 июня 2025 17:13

Белорусская делегация примет участие в политическом форуме ООН в Нью-Йорке

Хоменко встретился с коллективом Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубрёнок»
15 мая 2025 13:48

Хоменко встретился с коллективом Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубрёнок»

В Брестскую крепость прибыли участники патриотической экспедиции «Непокорённые»
12 мая 2025 17:31

В Брестскую крепость прибыли участники патриотической экспедиции «Непокорённые»

В Смоленске состоялось XIV заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации
26 апреля 2025 17:04

В Смоленске состоялось XIV заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации

Детский технопарк готов встретить гостей международного форума «Дети Содружества»
21 апреля 2025 17:35

Детский технопарк готов встретить гостей международного форума «Дети Содружества»

Сергей Хоменко провёл приём граждан в Новогрудке
17 апреля 2025 17:43

Сергей Хоменко провёл приём граждан в Новогрудке

В Могилёвской области проходит V региональный форум по устойчивому развитию
10 апреля 2025 18:19

В Могилёвской области проходит V региональный форум по устойчивому развитию

Хоменко на форуме в Женеве: мы, белорусы, закалились и стремимся делать мир лучше!
02 апреля 2025 17:10

Хоменко на форуме в Женеве: мы, белорусы, закалились и стремимся делать мир лучше!