Новости по тегу #Сергей Хоменко

Формат единого дня информирования давно уже зарекомендовал себя в Беларуси. Благодаря таким встречам осуществляется живой диалог между населением и представителями власти.
Представители международных организаций, бизнеса и общественности обсуждают стратегию развития Витебской области до 2040 года.
В Союзном государстве наработано немало механизмов по активизации взаимной торговли. Один из мощнейших драйверов сотрудничества – Форум регионов.
На одной площадке представлен весь производственный потенциал Беларуси – от вкусных предложений до качественного и стильного текстиля и посуды.
Делегация представит обзор по достижению Целей устойчивого развития.
Именно здесь вскоре пройдет юбилейный Международный культурно-образовательный форум государств – участников СНГ «Дети Содружества».
Экспедиция объединила 60 молодых людей из Беларуси, России и Донецкой Народной Республики. Их маршрут будет пролегать по историческим местам боевой славы России и Беларуси, чтобы почтить память павших и укрепить братские узы народов.
Центром белорусско-российских отношений в конце июня станет Нижний Новгород. Здесь пройдет XII по счету «Форум регионов». Традиционно, эта площадка становится стартом для реализации новых совместных проектов и идей, что способствует укреплению интеграции.
Технопарк станет одним из мест пребывания ребят из стран СНГ, где для них разработано специальное меню и подготовлена насыщенная программа.
На встречу к Сергею Хоменко приехали жители из разных регионов.
Программа развития ООН по достижению Целей устойчивого развития совпадает с тем путем, по которому идет наша страна. На это обратил внимание заместитель председателя Совета Республики Сергей Хоменко во время V Могилевского регионального форума по устойчивому развитию.
Беларусь призывает международное сообщество единым фронтом поддерживать мирное решение любых вопросов и объединить усилия по достижению Целей устойчивого развития.
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