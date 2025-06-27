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Кочанова и Матвиенко проводят встречу с руководителями областей в рамках XII Форума регионов

27 июня 2025 08:30
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Документы, призванные еще больше сблизить страны и укрепить интеграцию, но уже по линии Союзного государства, подписывают 27 июня на берегах Волги. Этим утром на Форуме регионов Беларуси и России заключено семь соглашений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кочанова и Матвиенко проводят встречу с руководителями областей в рамках XII Форума регионов-2

Они станут основой для углубления экономического и социального сотрудничества между регионами двух государств. Витебскую область связывают партнерские отношения с 26 субъектами России. Сегодня список пополнила Орловская область. Меморандум подписали руководители двух регионов.

Кочанова и Матвиенко проводят встречу с руководителями областей в рамках XII Форума регионов-4

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
Есть такие наметки огромной работы по разным направлениям: от агропромышленного комплекса до машиностроения. Но вот это, конечно, отправная точка, которая позволит придать ускорение нашему кооперационному взаимодействию. И самое главное, что и руководители регионов, и вся команда, они познакомились и в неформальном общении уже начали дружить, а это самый, наверное, прочный фундамент для последующих живых контрактов.

Кочанова и Матвиенко проводят встречу с руководителями областей в рамках XII Форума регионов-6

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
Имеем уже соглашение с Брестским исполнительным комитетом, с Гомельским, с Минским областным, с Минским городским, мы сегодня поставили перед собой задачу по выстраиванию такой большой связи. И я думаю, что сегодня будем обсуждать идею создания единой электронной площадки взаимодействия, чтобы те соглашения, которые подписаны на бумаге, у нас получили практику через хозяйствующие субъекты наших регионов.

Кочанова и Матвиенко проводят встречу с руководителями областей в рамках XII Форума регионов-8

В эти минуты на Форуме регионов проходит встреча спикеров верхних палат парламентов Беларуси и России – Натальи Кочановой и Валентины Матвиенко с руководителями областей. Ключевым событием дня станет пленарное заседание, где будут подведены итоги уже 12-го по счету форума.

# Беларусь-Россия # Наталья Кочанова # Валентина Матвиенко # Александр Субботин

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