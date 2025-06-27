Пленарное заседание XII Форума регионов Беларуси и России состоится 27 июня в Нижнем Новгороде. В эти дни город собрал более 800 участников из всех областей Беларуси и 79 регионов России. Это возможность поиска новых перспектив и точек роста, презентация промышленного и производственного потенциала. Каждый форум регионов придает новый импульс союзной интеграции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Мирончик-Иванова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Действительно, форум в замечательном масштабе. Мы обмениваемся мнениями. Ребята приезжали к нам в страну, и мы в Нижнем Новгороде. Я участвую впервые в таком форуме и считаю очень интересный формат и обмен мнениями, которые в будущем будет строить наше государство вместе, единой, дружной семьей.

Накануне участники масштабного диалога – эксперты, управленцы, представители бизнеса – обсудили ключевые направления сотрудничества в Союзном государстве. Взаимодействие в сфере АПК, промышленная кооперация, межрегиональное сотрудничество, роль молодежных объединений в развитии трансграничных связей. На полях форума подписан ряд соглашений.

Екатерина Алексеева, начальник информационного агентства по туризму:

Национальным агентством по туризму презентуется туристический потенциал, новинки предстоящего сезона туристического и уже активно развивающегося. Мы рассказываем о наших видах туризма.

Одним из знаковых событий стало открытие генерального консульства Беларуси в Нижнем Новгороде. Участие в торжественной церемонии приняли председатели Совета Республики и Совета Федерации. Наталья Кочанова и Валентина Матвиенко также провели встречу с молодежью Беларуси и России. Роль молодых людей в строительстве будущего Союзного государства – заглавная тема пленарного заседания.

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