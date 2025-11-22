Стартовал 29-й тур чемпионата Беларуси по футболу – уже сыграно 2 матча

На футбольных полях Беларуси стартовала программа 29 тура чемпионата страны. Сегодня, 22 ноября, было сыграно два поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Гродно местный «Неман» праздновал победу над «Витебском» – 3:1. Первый тайм остался безголевым, а во втором в составе хозяев отличились Сергей Пушняков, Юрий Клочков и Максим Кравцов, гости ответили точным ударом Руслана Теверова.

В Минске дзержинский «Арсенал» одержал волевую викторию над «Слуцком». На 23-й минуте Артем Соколовский вывел гостей вперед, а после перерыва Матвей Михайрин восстановил паритет, а Никита Капленко поставил точку в противостоянии – 2:1. После этого поражения «Слуцк» потерял шансы сохранить прописку в высшей лиге.

А уже завтра, 23 ноября, может досрочно определиться обладатель золотых медалей национального первенства. Это произойдет в том случае, если «МЛ Витебск» дома обыграет «Гомель».