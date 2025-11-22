Смольский стал серебряным призёром Кубка Международной лиги клубного биатлона

Белорус допустил по одному промаху на двух рубежах из положения лежа, но обе стойки прошел со 100 % результатом и пересек финишную черту вторым, уступив победителю – россиянину Даниилу Серохвостову три секунды. Отметим, на решающем отрезке дистанции за викторию боролись сразу четыре спортсмена. Однако на последних метрах Смольский сломал палку. Пятерку лучших замкнул Дмитрий Лазовский.

Антон Смольский, серебряный призер турнира:

Мы все прекрасно понимаем, что эмоции каждого захлестывали и в тот момент мы были уже на грани своих возможностей. Не могу кого-то обвинить, не могу обвинить и Александра, не могу кого-то еще обвинить. Это была контактная борьба, контактная гонка, она так и называется. Мы в плотном контакте друг с другом. Тем интереснее – мы создали большой антураж для зрителей.

Наши девушки выступили менее успешно. У Анны Солы семь осечек на огневых рубежах и 14 место. В пассиве Динары Смольской четыре выстрела «в молоко» и 17 строчка. Соревновательную программу в Ханты-Мансийске в воскресенье, 23 ноября, продолжат смешанные эстафеты.