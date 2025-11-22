Пустовой: Академия наук – это сгусток энергии научной мысли, анклав лучших умов и столпов государства

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Я не одно десятилетие в журналистике. Как-то снимают сюжет про пищевую пленку от академиков. Проходят годы и на манеже все те же и снова эту пленку презентуют уже Первому. Государственные деньги проедены, похоже и глава государства устал от этого научного меню.
Такого в истории отечественной науки еще не было. Нет, я увы не про открытия. Я про честный, открытый, откровенный и жесткий разговор Президента с научным сообществом.
О главном, Первом и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
Не время для научных диспутов и интеллигентных претензий. Даже в науке. Сейчас украинский конфликт «засушат», а дальше, на чьей территории будет совершаться геополитическая прокси-разборка? Наше государство должно стать монолитом, а общество быть консолидированным. Не всех греют идеи белорусоцентричности и патриотизма. Вот флагами помахать или брендированные платочки повязать на элегантные шеи – это да. А если сложности, падение экономических показателей?
Евгений Пустовой:
Если честно, нашему государству сейчас нелегко. Экономика открытая – а это ахиллесова пята и во внешней политике, и для внутренней стабильности. Повторится вновь 2020 год – разорвут по границам раздела. А сколько тех разделов в нашей истории уже было? Выход один – воевать не надо. Надо работать. Только честно. Даже жертвенно.
Несмотря на сложные природные условия, аграрии сработали успешно. Все-таки геополитический климат еще сложнее, чем природный. Показатели этого тяжелого года Президент отнес к образцовым. Дальше на них и будем ровняться. У финансистов тоже урожайный год. Рекордный ЗВР. А дальше кто и что? А дальше промышленность. Я не думаю, что наши заводы не смогут осилить новые и качественные модели. Смогут. Но дайте им те чертежи и технические задания. Звучат фанфары. Ваш выход, господа ученые!
Мужики, надо серьёзно встряхнуться! О чём Президент говорил с учёными почти 4 часа.
Евгений Пустовой:
Политический апгрейд в стране случился. Мудро по-белорусски. Не на баррикадах с камнями и коктейлями Молотова, а начиная от острых диалоговых площадок и заканчивая консенсусом референдума с уютной и праздничной атмосферой. Это была элегантная победа белорусской... демократии? Нет. Народовластия! Апогей этого – ВНС.
Мы так привыкли ко всему хорошему в сложнейший период, что даже не замечаем этого. Причем, этот постепенный переход был запланирован давно. А его реализация, несмотря на небывалую турбулентность в нашем макрорегионе и в целом в мире, свидетельствует о мощном стержне белорусской управленческой модели.
Политическая система поменялась. А с другими стратами что? С ученной средой? Надо же подтягиваться. Первый долго ждал перемен. Академия наук – это сгусток энергии научной мысли, анклав лучших умов и столпов государства, опора развития для общества. Это же романтика, полет мыслей, миссия – быть пионерами, первопроходцами, первыми. И что ученые мужи в этот сложнейший исторический период? Предложили Президенту повысить статус ученого. Деньгами, конечно же.
Давайте без амбиций и понтов начинать работать, без науки не может быть страны – Лукашенко.
Ученый – это уже статус. Мы белорусы – нация Скорины, Алферова, Высоцкого.
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