Пустовой: Академия наук – это сгусток энергии научной мысли, анклав лучших умов и столпов государства

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Я не одно десятилетие в журналистике. Как-то снимают сюжет про пищевую пленку от академиков. Проходят годы и на манеже все те же и снова эту пленку презентуют уже Первому. Государственные деньги проедены, похоже и глава государства устал от этого научного меню. Такого в истории отечественной науки еще не было. Нет, я увы не про открытия. Я про честный, открытый, откровенный и жесткий разговор Президента с научным сообществом. О главном, Первом и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ. Не время для научных диспутов и интеллигентных претензий. Даже в науке. Сейчас украинский конфликт «засушат», а дальше, на чьей территории будет совершаться геополитическая прокси-разборка? Наше государство должно стать монолитом, а общество быть консолидированным. Не всех греют идеи белорусоцентричности и патриотизма. Вот флагами помахать или брендированные платочки повязать на элегантные шеи – это да. А если сложности, падение экономических показателей?

Евгений Пустовой:

Если честно, нашему государству сейчас нелегко. Экономика открытая – а это ахиллесова пята и во внешней политике, и для внутренней стабильности. Повторится вновь 2020 год – разорвут по границам раздела. А сколько тех разделов в нашей истории уже было? Выход один – воевать не надо. Надо работать. Только честно. Даже жертвенно. Несмотря на сложные природные условия, аграрии сработали успешно. Все-таки геополитический климат еще сложнее, чем природный. Показатели этого тяжелого года Президент отнес к образцовым. Дальше на них и будем ровняться. У финансистов тоже урожайный год. Рекордный ЗВР. А дальше кто и что? А дальше промышленность. Я не думаю, что наши заводы не смогут осилить новые и качественные модели. Смогут. Но дайте им те чертежи и технические задания. Звучат фанфары. Ваш выход, господа ученые! Мужики, надо серьёзно встряхнуться! О чём Президент говорил с учёными почти 4 часа.