Преступление без срока давности – узнали трагичную историю хутора Перекоп

В Беларуси 290 деревень повторили судьбу Хатыни – были уничтожены и не возродились. Список продолжает пополняться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Даже спустя 80 лет после войны находятся небезразличные люди, которые хотят восстановить историческую справедливость. Благодаря этому хутор Перекоп Щучинского района теперь официально внесен в, так называемый, Хатынский список. Там фашисты убивали и жгли людей огнеметами. История зверского преступления без срока давности – в репортаже Галины Буро.

Хутор, которого больше нет карте. Место страшной трагедии охраняют молчаливые старые деревья. Семейный дом и большое подсобное хозяйство – пылают в воспоминаниях родных.

Вот здесь стоял дом, еще сохранилась сирень возле дома окна. Вот там кусты, подвал большой, здесь гумно стояло, скотина стояла здесь.

О быте убитых владельцев хутора Перекоп Щучинского района рассказывает племянница Галина Мартинкевич. Родной брат ее отца Бронислав Машкевич с женой Павлиной держали большое хозяйство, возделывали огород – место позволяло. Хутор достался от деда в награду за службу в царской армии. Но в 1941-м пришли фашисты, отнимали животных, грабили, и семья начала бороться за свой дом – помогать советским партизанам.

Вечером 29 сентября 1943 года супруги Машкевич, их 16-летняя племянница Ванда и 13-летний пастушок Костя, который по найму пас их коров, ждали в гости партизана. Но фашисты перехватили встречу. Ворвались в дом, стали избивать до полусмерти прикладами домочадцев, не глядя, взрослый или ребенок, еще живых жгли огнеметами.

Галина Мартинкевич:

Их били. Стояла лава такая «зэдаль» и, говорила мама, лужи были крови, били их и кидали в огонь. Партизан пришел к ним, и, по-видимому, убегал, бо тетка говорила – вот так метров 30, может, больше не было, лежал убитый. Женщина с сестрой чудом избежали той же участи. В момент, когда на другом берегу был ад, их семья плыла на этот хутор в лодке по Неману, но по воле судьбы начался шторм, решили переждать – это и спасло.

Елизавета Байгот:

Вышла женщина и заговорили, куда плывете. Говорит, Перекоп, сюда плывут. Она говорит – ваших тут спалили, был пожар большой, не знаю, живые они или не живые. Каратели сожгли хутор дотла. Сегодня здесь братская могила, к ней приезжает вся родня – на религиозные праздники и, особенно в День Победы. Родственники установили памятник, сельсовет помогал с забором. Чистота и цветы здесь в любое время года.