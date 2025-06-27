Более 800 человек присоединились к пленарному заседанию на Форуме регионов в Нижнем Новгороде

Приветствие участникам направил также российский лидер – Владимир Путин. На полях Форума проходит центральное событие – пленарное заседание. К масштабному диалогу подключились более 800 человек. Разговор строится вокруг центральной темы – «Молодежь – наследники Великой Победы и будущее Союзного государства». Мероприятие проводят председатели верхних палат парламентов Наталья Кочанова и Валентина Матвиенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде спикеры провели расширенную встречу с главами регионов. Стержень всех связей, объединяющих наши страны – региональное сотрудничество. И результаты, которых достигает Союзное государство, напрямую зависят от работы руководителей на местах. Это отметила председатель Совета Республики. Участие в дискуссии приняли руководители всех областей Беларуси и 79 российских субъектов.

Узкие места в двустороннем движении должны быть исключены, на этом настаивают главы верхних палат парламентов Беларуси и России. Особенно с учетом того, что активная работа для этого ведется на всех уровнях. Импульс сотрудничеству придают тесные контакты между лидерами стран. Губернаторы российских регионов – частые гости не только в Минске, но и во дворце независимости. За прошлый год состоялось 132 визита в нашу страну, 129 белорусских делегаций различного уровня посетили Россию с деловой программой. Наши народы объединяет общее прошлое, а попытки его переписать – сплотили молодежь в борьбе за сохранение правды. Пример – союзные проекты по реставрации в Брестской крепости, а также союзные смены в Республиканском центре патриотического воспитания. От экономики до совместных проектов в гуманитарной сфере – партнерство без границ.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

Работаем в постоянном режиме. Заканчивается уже 12-й Форум, а мы уже обсуждаем вопросы 13-го Форума. За последние четыре года, если взять, то внешнеторговый оборот Брестской области и Российской Федерации увеличился в 1,8 раза. Если взять экспорт Брестской области в регионы Российской Федерации, результат – 1,9 раза. Ну и что важно, что вот этот год, который мы живем и работаем, за 5 месяцев превосходнейший результат – товарооборот Брестской области увеличился на 108 %, но экспорт обратно опережает, тут 111 %.

Олег Мельниченко, губернатор Пензенской области:

У нас самые теплые связи с Брестской областью. И кооперация с Брестской областью для нас, в общем-то, видится как первоочередной, основной и ключевой. Ну и, конечно, достаточно серьезный объем сотрудничества у нас с Минском, с Минской областью. Видим большие перспективы в кооперации. Активно закупаем, кстати, белорусскую технику и сельскохозяйственную. Автобусы купили для городского хозяйства. Поэтому, я думаю, у нас очень хорошие перспективы.