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Новости по тегу #форум

Анисимов – о главных целях Контртеррористического форума: закрепить понятия и бороться вместе
05 октября 2026 17:47

Анисимов – о главных целях Контртеррористического форума: закрепить понятия и бороться вместе

Единые подходы в противодействии киберугрозам обсудят на Контртеррористическом форуме в Минске
05 октября 2026 10:47

Единые подходы в противодействии киберугрозам обсудят на Контртеррористическом форуме в Минске

Впервые в Минске! 300 женщин-ученых собрались на форуме – как это было
25 сентября 2026 17:15

Впервые в Минске! 300 женщин-ученых собрались на форуме – как это было

Задача – раскрыть потенциал! Форум «Женская энергия большого дела» проходит в Минске
23 сентября 2026 12:39

Задача – раскрыть потенциал! Форум «Женская энергия большого дела» проходит в Минске

«Женская энергия для большого дела». В Минске стартовал второй Молодежный женский форум
23 сентября 2026 09:01

«Женская энергия для большого дела». В Минске стартовал второй Молодежный женский форум

В Витебске стартует союзный слет граждан старшего поколения «Мы за активное долголетие»
23 сентября 2026 07:17

В Витебске стартует союзный слет граждан старшего поколения «Мы за активное долголетие»

В Минске стартовал VI Международный форум «Трейд Диалог»
08 сентября 2026 11:22

В Минске стартовал VI Международный форум «Трейд Диалог»

Молодые и целеустремленные! Форум «Время действовать» собрал 150 молодых специалистов в Минске
27 августа 2026 18:16

Молодые и целеустремленные! Форум «Время действовать» собрал 150 молодых специалистов в Минске

О чем говорили на Форуме регионов и какие результаты важны для Беларуси? Анонс ток-шоу «По существу»
29 июня 2026 11:17

О чем говорили на Форуме регионов и какие результаты важны для Беларуси? Анонс ток-шоу «По существу»

Объем заключенных контрактов превысил 1,7 млрд рублей! Итоги XIII Форума регионов Беларуси и России
27 июня 2026 07:34

Объем заключенных контрактов превысил 1,7 млрд рублей! Итоги XIII Форума регионов Беларуси и России

Делегация Краснодарского края принимает участие в XIII Форуме регионов Беларуси и России
26 июня 2026 07:37

Делегация Краснодарского края принимает участие в XIII Форуме регионов Беларуси и России

XIII Форум регионов Беларуси и России продолжается в Минской области и Минске
26 июня 2026 05:47

XIII Форум регионов Беларуси и России продолжается в Минской области и Минске