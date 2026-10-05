Новости по тегу #форум

И само проведение такого форума говорит о том, что 28 стран объединяются в спокойной Беларуси. И мы придаем этому форуму огромное значение.
Предстоящий масштабный диалог, который намечен на 7-8 октября, станет практическим воплощением инициативы Беларуси по объединению международных структур в отработке механизмов реагирования на современные угрозы.
Биологи, медики, инженеры, гуманитарии – у каждой своя область, но общая цель: превратить идею в результат, а результат – в технологию.
Участниками встречи стали около 200 представительниц регионов страны, занятых в реальном секторе экономики. Они обсуждают вопросы сохранения традиционных ценностей, поддержки предпринимательства, инициативы в сфере семейной и молодежной политики.
Главная задача – раскрыть потенциал нового поколения лидеров и поддержать их социально значимые инициативы.
В форуме участвуют около 250 делегатов из Беларуси и 9 регионов России. Среди них –активисты, общественные лидеры и эксперты в области гериатрии, медицины, социальной защиты и социологии.
Он объединил более 350 участников и свыше 30 спикеров из Беларуси и России. На одной площадке собрались руководители крупнейших торговых сетей, производители продуктов питания, эксперты в области маркетинга и логистики.
Цель форума – помочь молодым людям адаптироваться на новом месте, а еще напрямую задать вопросы, на которые не всегда есть ответы в учебниках.
29 июня на площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы обсудить актуальные вопросы международной повестки.
Деловая программа мероприятий завершена, 27 июня – последний день работы площадки.
Свои достижения презентуют агропромышленные предприятия. На стенде представлена продукция кубанских виноделов, а также мясные и молочные товары. Стороны нацелены на объединение усилий в создании комфортных условий для бизнеса с целью достижения большего результата.
В Минском международном выставочном центре «БелЭкспо» пройдет встреча спикеров Совета Республики и Совета Федерации Натальи Кочановой и Валентины Матвиенко с руководителями госорганов.
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