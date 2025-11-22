Год благоустройства – время действовать. В Минске продолжаются акции по облагораживанию дворовых зон

Год благоустройства – время действовать. СТВ уже который месяц в своей рубрике «Берись за дело» доказывает, что вместе мы можем сделать намного больше, чем кажется. Мы рассказываем о тех, кто не ждет, а сам берет в руки инструменты и меняет мир вокруг себя. Что вдохновило наших героев сегодня?

Виолетта Шаблинская, корреспондент:

Мы находимся в одном из дворов Первомайского района Минска. Здесь сегодня местные жители совместно с сотрудниками ЖКХ и представителями молодежи решили благоустроить территорию. Сергей, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, какой фронт работы на сегодня?

Сергей Мазовка, председатель Первомайской районной организации РОО «Белая Русь», депутат Минского городского Совета депутатов:

Ну вот дворовая территория, здесь на Калинина, 14-16. Мы наведем на нем порядок. Уберем леску, уберем все мусор, загрузим на трактор. Обратились к ЖЭО. Мы с «Белой Русью», общественным объединением, Молодежным советом любим такие акции проводить. И несмотря на то, что уже субботники вроде как и закончились, но мы продолжаем. Мы должны благоустраивать территорию. Если не мы, то кто?

– Наша команда с радостью к вам присоединиться.

– Пожалуйста. Вон инструмент есть.

Виолетта Шаблинская:

Наводить порядок на земле. Что это значит для вас? Людмила Марковская, представитель территориального общественного объединения:

Это значит любить свой город. Наш город молодой, зеленый, красивый. Естественно, мы его любим. А любовь, она не по расписанию. Субботники уже закончились, но, как видите, мы здесь. Потому что и цветущая красота летом, и чистота, и ухоженность дворов осенью, и удобство зимой. Это не только обязанность коммунальных служб. Это и наш призыв. Мы сегодня с удовольствием от души здесь работаем, потому что, повторяю, мы любим свой город.

Виолетта Шаблинская:

Почему решили сегодня присоединиться? Яна Кульбицкая, председатель секции по работе со СМИ и рекламой Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов:

25-й год объявлен Годом благоустройства. И вообще, я считаю, что важно ходить на субботники, благоустраивать дворы, потому что все хотят жить в красивых чистых дворах. И люди сами наводят порядок, сами для себя наводят красоту.

– А вообще часто присоединяетесь к подобным акциям?

– Стараюсь как можно чаще, практически всегда в сезоны.

– А зовете, может быть, друзей за компанию?

– Конечно. И друзей, и однокурсников. Все присоединяются и с удовольствием участвуют.