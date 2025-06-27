Президент Беларуси направил видеообращение к участникам XII Форума регионов Беларуси и России

В единстве наша сила, правда и ориентир для построения общего будущего – об этом в своем видеообращении к участникам XII Форума регионов Беларуси и России заявил Александр Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент подчеркнул особую роль молодого поколения в строительстве Союзного государства и ответственности, которая возлагается на молодежь за будущее интеграционного объединения. Глава государства также обозначил успешность формата мероприятия. Напомним, Форум регионов проводится под эгидой Совета Республики и Совета Федерации.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уважаемые участники Форума! За годы работы этот межрегиональный саммит доказал и неоднократно подтвердил свою экономическую эффективность – подписаны сотни соглашений и коммерческих контрактов, общие суммы которых сопоставимы с бюджетами отдельных стран.
Наше стратегическое партнерство способствует укреплению сотрудничества, позволяет эффективно противостоять внешнему давлению, своевременно реагировать на глобальные вызовы современности, оберегать наши традиции и духовно-нравственные ценности. Важно последовательно выполнять взятые на себя обязательства: расширять региональные связи, создавать новые совместные производства и обеспечивать технологический суверенитет.
Уверен, что XII Форум регионов в Нижнем Новгороде пройдет в формате содержательного и открытого диалога, станет местом принятия решений, определяющих вектор развития нашего союза на десятилетия вперед.