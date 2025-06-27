Прямой эфир

Президент Беларуси направил видеообращение к участникам XII Форума регионов Беларуси и России

27 июня 2025 10:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В единстве наша сила, правда и ориентир для построения общего будущего – об этом в своем видеообращении к участникам XII Форума регионов Беларуси и России заявил Александр Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент подчеркнул особую роль молодого поколения в строительстве Союзного государства и ответственности, которая возлагается на молодежь за будущее интеграционного объединения. Глава государства также обозначил успешность формата мероприятия. Напомним, Форум регионов проводится под эгидой Совета Республики и Совета Федерации.

Президент Беларуси направил видеообращение к участникам XII Форума регионов Беларуси и России-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уважаемые участники Форума! За годы работы этот межрегиональный саммит доказал и неоднократно подтвердил свою экономическую эффективность – подписаны сотни соглашений и коммерческих контрактов, общие суммы которых сопоставимы с бюджетами отдельных стран.

Наше стратегическое партнерство способствует укреплению сотрудничества, позволяет эффективно противостоять внешнему давлению, своевременно реагировать на глобальные вызовы современности, оберегать наши традиции и духовно-нравственные ценности. Важно последовательно выполнять взятые на себя обязательства: расширять региональные связи, создавать новые совместные производства и обеспечивать технологический суверенитет.

Уверен, что XII Форум регионов в Нижнем Новгороде пройдет в формате содержательного и открытого диалога, станет местом принятия решений, определяющих вектор развития нашего союза на десятилетия вперед.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко рассчитывает, что торгово-экономическое сотрудничество с ОАЭ достигнет уровня политического
27 июня 2025 10:33

Лукашенко рассчитывает, что торгово-экономическое сотрудничество с ОАЭ достигнет уровня политического

Дзиодзина: при правильном подходе любая диалоговая площадка становится фундаментом для построения отношений
27 июня 2025 09:22

Дзиодзина: при правильном подходе любая диалоговая площадка становится фундаментом для построения отношений

Кочанова и Матвиенко проводят встречу с руководителями областей в рамках XII Форума регионов
27 июня 2025 08:30

Кочанова и Матвиенко проводят встречу с руководителями областей в рамках XII Форума регионов