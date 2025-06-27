Президент Беларуси направил видеообращение к участникам XII Форума регионов Беларуси и России

В единстве наша сила, правда и ориентир для построения общего будущего – об этом в своем видеообращении к участникам XII Форума регионов Беларуси и России заявил Александр Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент подчеркнул особую роль молодого поколения в строительстве Союзного государства и ответственности, которая возлагается на молодежь за будущее интеграционного объединения. Глава государства также обозначил успешность формата мероприятия. Напомним, Форум регионов проводится под эгидой Совета Республики и Совета Федерации.