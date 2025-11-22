«Динамо-Минск» обыграло московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» одержали уверенную победу в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши парни на домашнем льду принимали московский «Спартак».

Со старта команды показали неуступчивую игру – первый период остался безголевым. Однако после перерыва все изменилось. Счет в поединке открыл нападающий «зубров» Сергей Кузнецов на 23-й минуте. А довольно скоро Вадим Шипачев упрочил перевес белорусского клуба, заработав тем самым свой 993-й результативный балл в лиге. В заключительной трети дубли оформили Алекс Лимож и Даниил Сотишвили. Голкипер минчан Зак Фукале оставил свои ворота на замке. Разгромная виктория – 6:0. Наши парни поднялись на второе место в таблице Западной конференции.

Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартальнова проведут 28 ноября против нижегородского «Торпедо».