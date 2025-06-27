«Не заниматься суетой и чрезвычайщиной» – на какие острые вопросы обратил внимание Лукашенко на саммите ЕАЭС

Отбросить деструктивную повестку и создавать условия для мирной и спокойной жизни – к этому призвал Александр Лукашенко участников заседания Высшего Евразийского экономического совета. Саммит ЕАЭС прошел 27 июня в стенах Дворца Независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания были вопросы, касающиеся международной деятельности, стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции, развития торгово-экономического взаимодействия с партнерами. Ключевые аспекты и направления развития евразийской интеграции лидеры стран ЕАЭС обсудили сперва узким кругом. Переговоры длились 1 час 45 минут – большая часть встречи была закрытой. После чего дискуссия продолжилась в расширенном составе с участием партнеров и руководителей стран-наблюдателей при ЕАЭС. Кто обратился к участникам встречи в формате видеосообщения и когда состоится следующий саммит ЕАЭС – узнаем у нашего политического обозревателя Виктории Ходосок.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

В период своего председательства в ЕАЭС Беларусь намерена предпринимать все необходимые меры для усиления экономического потенциала объединения и укрепления его международного авторитета. Это одно из ключевых заявлений Александра Лукашенко на сегодняшнем заседании Высшего Евразийского экономического совета. Саммит прошел в двух форматах – узком и расширенном. К лидерам стран ЕАЭС присоединились делегации и главы государств-наблюдателей – Президент Узбекистана, Президент Кубы, а также премьер-министр Мьянмы, которая в марте этого года официально выразила желание получить статус наблюдателя при Союзе. К участию в обсуждении были также приглашены представители государств-партнеров – наследный принц Абу-Даби и первый заместитель премьер-министра Монголии. Александр Лукашенко в ходе сегодняшнего заседания обратил особое внимание участников на наиболее острые и проблемные вопросы, с которыми сталкивается Союз.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Остановлюсь на нескольких аспектах работы, которым, исходя из остроты текущего момента, необходимо уделить особое внимание. Первое – функционирование внутреннего рынка ЕАЭС. В условиях тарифной войны и переформатирования международной торговли необходимо внимательно посмотреть, не искажаются ли условия конкуренции в Союзе для наших производителей из-за чужих тарифных «экспериментов». Не поддерживаем ли мы своим рублем бизнес из третьих стран в ущерб нашим предпринимателям и компаниям? Второе. Развитие промышленного потенциала ЕАЭС. Объем внутреннего рынка обрабатывающей промышленности ЕАЭС превысил 1 триллион долларов. Цифра хорошая, но что за ней стоит? В прошлом году мы запустили механизм поддержки промышленной кооперации, выделили средства. Но результатов пока нет. В январе наконец-то одобрено аж два проекта на 17 миллионов долларов – выпуск стрелок для железных дорог и кабин для комбайнов. Аж смешно называть эти проекты. Нужны более решительные шаги по созданию передовых производств, особенно в сферах засилья западных корпораций: фармацевтика, авиа-, судо- и автомобилестроение, микроэлектроника.

Третье. Продовольственная безопасность. В этом году в наших странах обозначилась тревожная ситуация, когда для стабилизации цен по отдельным товарам приходится приоткрывать рынок ЕАЭС для импорта. Для устранения проблемы индикативного планирования недостаточно. Кстати, по тем товарам, которые мы с избытком можем производить у себя и продавать по всему миру. Комиссии нужно подумать над вариантами системного решения, чтобы не заниматься суетой и чрезвычайщиной, обеспечивая людей овощами, яблоками, сливочным маслом, сахаром, мясной продукцией. Перечисление задач ЕАЭС можно продолжать. Нужен результат в вопросах цифрового развития Союза – та же пресловутая электронная подпись должна наконец заработать. Надо активнее заняться тематикой общего биржевого пространства. Поставить точки над «и» в отдельных вопросах в сфере технического регулирования. Вместе с тем такая детализация на уровне лидеров стран не должна подменять инициативную работу ЕЭК. В этом плане лакмусовой бумажкой станет качественная подготовка комиссией дорожной карты по реализации Декларации «Евразийский экономический путь». Как мы его называем, ЕАЭС 2.0.