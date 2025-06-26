Путин назвал заморозку российских золотовалютных резервов грабежом
Минск в эти дни – столица ЕАЭС и центр большой политики. IV Евразийский экономический форум и саммит Евразийского экономического союза. Беларусь принимает ключевые мероприятия на правах председателя в органах интеграционного объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О безбарьерном движении денег говорил Владимир Путин. Причем санкционные препоны он охарактеризовал с юридической точностью.
Владимир Путин, Президент России:
Значительный объем российских золотовалютных резервов заморожен в западных банках. И там постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть. Как только это произойдет, движение в сторону регионализации платежных систем ускорится и приобретет необратимый характер. А это в целом полезно для мировой экономики. Может быть, за это стоит и заплатить. Я сейчас подумал – все-таки у меня базовое образование юридическое. Я сказал: «Кража наших золотовалютных резервов». Кража – это тайное похищение имущества. А это открытое, это грабеж.
Промышленная кооперация по умолчанию. Развитие передовых направлений – обязательно. Теперь ЕАЭС – это не только и уже не столько про экономику. Мир тяготеет к равноправным отношениям. Поэтому в Минске сегодня представители не только евразийских стран. Им понятна позиция Минска, и они готовы отвечать на вопросы наших модераторов. Наш министр информации сегодня взял интервью у руководителей сразу нескольких стран и из ризных континентов. Вот вам и эффективность политики Беларуси, и информационной, и вообще.
Лукашенко: потенциал ЕАЭС не задействован в полной мере. Читайте здесь.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
«БелЭкспо» – это и площадка прежде всего для ЕАЭС, и платформа для представления наших возможностей перед государствами-партнерами и государствами-друзьями, участниками. Несмотря на обильный международный диалог Беларуси в интеграционных процессах, все-таки ЕАЭС – это что-то свое, как своя рубашка и своя вышиванка ближе к телу. ЕАЭС – это открытая дверь новых возможностей для интеграции, которая является самой большой по территории. Дорога к победе – это не только о прошлом нашей совместной евразийской интеграции, это еще и о будущем, главное – слышать нарративы официального Минска.
Завтра начинается сегодня. Это и про стратегию развития, и про саму работу евразийской интеграции. Завтра саммит лидеров ЕАЭС и тех, кто с нами. Похоже, евразийская интеграция – это не только про географию, это про модель развития. Белорусская модель – самый крупный карьерный самосвал в мире пока не превзойден.