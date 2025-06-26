Путин назвал заморозку российских золотовалютных резервов грабежом

Минск в эти дни – столица ЕАЭС и центр большой политики. IV Евразийский экономический форум и саммит Евразийского экономического союза. Беларусь принимает ключевые мероприятия на правах председателя в органах интеграционного объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О безбарьерном движении денег говорил Владимир Путин. Причем санкционные препоны он охарактеризовал с юридической точностью.

Владимир Путин, Президент России:

Значительный объем российских золотовалютных резервов заморожен в западных банках. И там постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть. Как только это произойдет, движение в сторону регионализации платежных систем ускорится и приобретет необратимый характер. А это в целом полезно для мировой экономики. Может быть, за это стоит и заплатить. Я сейчас подумал – все-таки у меня базовое образование юридическое. Я сказал: «Кража наших золотовалютных резервов». Кража – это тайное похищение имущества. А это открытое, это грабеж. Промышленная кооперация по умолчанию. Развитие передовых направлений – обязательно. Теперь ЕАЭС – это не только и уже не столько про экономику. Мир тяготеет к равноправным отношениям. Поэтому в Минске сегодня представители не только евразийских стран. Им понятна позиция Минска, и они готовы отвечать на вопросы наших модераторов. Наш министр информации сегодня взял интервью у руководителей сразу нескольких стран и из ризных континентов. Вот вам и эффективность политики Беларуси, и информационной, и вообще. Лукашенко: потенциал ЕАЭС не задействован в полной мере. Читайте здесь.