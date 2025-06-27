Президент Ирана записал видеообращение участникам саммита ЕАЭС

Отбросить деструктивную повестку и создавать условия для мирной и спокойной жизни – к этому призвал Александр Лукашенко участников заседания Высшего Евразийского экономического совета. Саммит ЕАЭС прошел 27 июня в стенах Дворца Независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания были вопросы, касающиеся международной деятельности, стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции, развития торгово-экономического взаимодействия с партнерами.

Одно из ключевых достижений ЕАЭС – это расширение географии партнерства. Все больше стран выражают интерес к сотрудничеству с Союзом в статусе наблюдателей. В числе последних – Иран, который получил этот статус в конце 2024-го. Напомним, в марте текущего года о стремлении стать наблюдателем заявила и Мьянма, а буквально накануне – Никарагуа. Добавим, что в саммите сегодня приняли участие лидеры стран, уже обладающих статусом наблюдателей – Президенты Узбекистана и Кубы. Планировался также визит Президента Ирана в Минск, однако, с учетом сложившихся обстоятельств, он не смог прибыть в белорусскую столицу, но записал видеообращение.