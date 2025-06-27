Президент Ирана записал видеообращение участникам саммита ЕАЭС

Отбросить деструктивную повестку и создавать условия для мирной и спокойной жизни – к этому призвал Александр Лукашенко участников заседания Высшего Евразийского экономического совета. Саммит ЕАЭС прошел 27 июня в стенах Дворца Независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания были вопросы, касающиеся международной деятельности, стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции, развития торгово-экономического взаимодействия с партнерами.
Одно из ключевых достижений ЕАЭС – это расширение географии партнерства. Все больше стран выражают интерес к сотрудничеству с Союзом в статусе наблюдателей. В числе последних – Иран, который получил этот статус в конце 2024-го. Напомним, в марте текущего года о стремлении стать наблюдателем заявила и Мьянма, а буквально накануне – Никарагуа. Добавим, что в саммите сегодня приняли участие лидеры стран, уже обладающих статусом наблюдателей – Президенты Узбекистана и Кубы. Планировался также визит Президента Ирана в Минск, однако, с учетом сложившихся обстоятельств, он не смог прибыть в белорусскую столицу, но записал видеообращение.
Масуд Пезешкиан, Президент Ирана:
Уважаемые присутствующие, Исламская Республика Иран всегда стремится быть эффективным и надежным партнером в региональных экономических отношениях. Реализация соглашения о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС является важным шагом для углубления экономических связей в регионе. Это соглашение предоставляет беспрецедентные возможности для национальных экономик и предпринимателей стран-участниц.
Я выражаю признательность за решение предыдущего саммита ЕАЭС предоставить Исламской Республике Иран статус наблюдателя, что приведет к более широкому участию нашей экономической деятельности с ЕАЭС. В сфере транзита рассматривается развитие и реализация существующих железнодорожных и автомобильных коридоров. Усиление воздушного транспорта, создание совместных специальных зон и использование транзитных мощностей иранских портов для связи стран – участниц ЕАЭС с мировыми рынками.
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