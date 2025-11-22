Современные технологии ЭКО в Беларуси! Как медицинский центр «Эмбрио» меняет судьбы семей?

Свыше 10 тысяч детей родились в Беларуси благодаря ЭКО. Показатели в этой области – одни из лучших в Европе. Примерно в 40 % случаев ЭКО заканчивается беременностью.

Но в развитии используемых технологий наши медики не останавливаются. Находят решение и при разных формах мужского бесплодия. Так, в медицинском центре «Эмбрио» освоили эффективную микрохирургическую манипуляцию, которая дает реальную возможность стать биологическим отцом. Операция Micro-TESE проводится под наркозом с использованием современного микроскопа.

Артем Вилюха, врач-уролог, доцент, кандидат медицинских наук:

Конечно, такая операция не дает 100% гарантии, но дает шанс для мужчин в итоге стать биологическими отцами с помощью последующей процедуры ЭКО. Среди прочих видов текстикулярных биопсий, операция Micro-TESE является наиболее результативной. Потому что дает максимальные шансы обнаружения половых клеток. Это операция, которая требует участия целой команды – анестезиологи, урологи, андрологи и обязательно эмбриологи.

Учитывая, что данные пациенты имеют изначально очень плохой прогноз в плане шансов на биологическое отцовство, то данная операция Micro-TESE показывает эффективность около 25%.