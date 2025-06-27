Кочанова: Запад ведёт гибридную войну против Союзного государства

Порядка 100 соглашений и коммерческих контрактов подписаны на XII международном Форуме регионов Беларуси и России в Нижнем Новгороде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономическая составляющая всегда в приоритете, но в год юбилея общей Великой Победы большое внимание на масштабной встрече уделили сохранению исторической памяти и передаче ее молодому поколению.

О проектах, которые родились на территории Союзного государства и объединяют тысячи юношей и девушек в желании сохранить память о подвиге, говорили на пленарном заседании. Видеоприветствие участникам форума направили Александр Лукашенко и Владимир Путин. Союзные программы сегодня охватывают все сферы жизни: от экономики до информационной политики.

Обсудили возможность создания современного туристического центра для расширения кругозора молодежи об отдаленных уголках большой родины. А это уже отсылка к развитию транспортного сообщения между регионами. Удобная логистика облегчит и путешествия, и рабочие поездки. Ведь адреса бизнес-партнеров часто за тысячи километров. Но даже они не преграда, когда речь идет о «стратегическом братстве». Такая точная формулировка прозвучала сегодня на пленарном заседании.