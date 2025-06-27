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Кочанова: Запад ведёт гибридную войну против Союзного государства

27 июня 2025 14:04
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Порядка 100 соглашений и коммерческих контрактов подписаны на XII международном Форуме регионов Беларуси и России в Нижнем Новгороде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кочанова: Запад ведёт гибридную войну против Союзного государства-2

Экономическая составляющая всегда в приоритете, но в год юбилея общей Великой Победы большое внимание на масштабной встрече уделили сохранению исторической памяти и передаче ее молодому поколению.

Кочанова: Запад ведёт гибридную войну против Союзного государства-4

О проектах, которые родились на территории Союзного государства и объединяют тысячи юношей и девушек в желании сохранить память о подвиге, говорили на пленарном заседании. Видеоприветствие участникам форума направили Александр Лукашенко и Владимир Путин. Союзные программы сегодня охватывают все сферы жизни: от экономики до информационной политики.

Кочанова: Запад ведёт гибридную войну против Союзного государства-6

Обсудили возможность создания современного туристического центра для расширения кругозора молодежи об отдаленных уголках большой родины. А это уже отсылка к развитию транспортного сообщения между регионами. 

Удобная логистика облегчит и путешествия, и рабочие поездки. Ведь адреса бизнес-партнеров часто за тысячи километров. Но даже они не преграда, когда речь идет о «стратегическом братстве». Такая точная формулировка прозвучала сегодня на пленарном заседании.

Кочанова: Запад ведёт гибридную войну против Союзного государства-8

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сейчас наши страны противостоят объединенному Западу, который по факту переписывает историю, ведет против нас гибридную войну в экономике, политике, информационной сфере. 

Попытки внешних сил втянуть молодежь в деструктивную деятельность, навязать им псевдоценности подтолкнули нас к выработке новых совместных подходов к молодежной политике, основанных на патриотизме, едином понимании исторических процессов и видении будущего Союзного государства. 

Сегодня идет борьба не за будущее, а за прошлое. Ведь, подрубив корни, легко можно разрушить фундамент любого государства и общества.

На главной сцене форума подписями соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве скрепили главы Гомельской и Нижегородской областей, Минской и Орловской, Могилевской и Ленинградской. Еще один документ о взаимодействии завизирован председателем Президиума Национальной академией наук Беларуси и губернатором Нижегородской области.

# Беларусь-Россия # Наталья Кочанова # Валентина Матвиенко

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