В Беларуси обновилось правительство. Все кадровые решения Президента в одном материале
Новости Беларуси. В Беларуси обновилось правительство. 4 июня Александр Лукашенко принял кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде чем подписать соответствующий указ, глава государства провел большое совещание, на котором подвел итоги работы предыдущего состава и поставил задачи перед новыми руководителями.
Не допустить падения экономики и уровня жизни людей – Президент ориентировал на преодоление современных вызовов. Мир переживает сложные времена: пандемия наложила отпечаток и на геополитическую ситуацию. Поэтому сегодня на передовой нужны люди, которые способны в кратчайшие сроки принимать важные для страны решения и мыслить стратегически.
Большой кадровый день во Дворце Независимости в репортаже Алены Сыровой.
Кадровые дни во Дворце Независимости журналисты всегда ждут особенно. А когда речь идет о назначении нового состава правительства (как сегодня), интерес возрастает в разы.
Еще до того, как озвучили фамилии новых министров, журналисты пула, особенно команда СТВ, озадачились, когда среди участников совещания мы увидели нашего (а вернее, уже нет) генерального директора. Во Дворец и тем более в кадровый день людей случайно не приглашают.
Александр Лукашенко: «Год тому назад мы спокойно начали ротацию кадров»
Но едва ли напряжение журналистов можно сравнить с чувствами тех, кто заходит в зал совещаний. Глава государства это хорошо понимает, поэтому сразу...
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Кто слишком перенапряжен, прошу расслабиться и привести себя в рабочее состояние. Ничего чрезвычайного. Обычная, я бы сказал, традиционная ситуация, хотя весьма важная в этот непростой период для формирования суверенитета и независимости нашего государства.
О смене состава правительства перед выборами Александр Лукашенко говорил постоянно, начиная с 2019 года. Действующий Президент, который планирует баллотироваться, собирает команду, с которой пойдет на выборы. И в этом нет ничего удивительного. Работу вели поступательно.
Александр Лукашенко, назначая новый состав правительства: «Это действительно не новация»
Кстати, в один день с министром здравоохранения назначили и главу МВД, а в течение года до сегодняшнего дня (4 июня) в правительстве появились новые министры: обороны, сельского хозяйства и даже вице-премьеры, главы концернов «Беллесбумпром», «Белпищепром».
А вообще, состав правительства у нас никогда полностью не менялся. Есть даже те, кто остался в министерской обойме еще со времен премьерства Михаила Мясниковича. Например, министр по чрезвычайным ситуациям, глава МИД и Минюста.
Александр Лукашенко:
Время не то, чтобы сегодня ломать. Даже не время строить. Сегодня надо спасти то, что построили.
Читайте также:
Александр Лукашенко об одном из потенциальных кандидатов: «Если будет такой хряк, как этот человек, то мертворождённые будут поросята»
Александр Лукашенко адресовал вопрос одному из потенциальных кандидатов: «Где деньги, которые мошенническим образом получил?»
Президент Беларуси: «На деньги российских олигархов они к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую радикальную оппозицию»
Речь, прежде всего, об экономическом кризисе, в который весь мир вогнали тотальные ограничения, которые устроили правительства многих государств из-за пандемии COVID-19. Остановка производств, парализованная торговля, ограничение перемещений и людей, и грузов. Это все не могло не отразиться на открытой экономике Беларуси. А сейчас и без того обостренную ситуацию искусственно усугубляют те, кто, казалось бы, больше других должен быть заинтересован в стабильности.
Справедливости ради, до выборов еще дойти надо, собрать подписи, не нарушая законодательство. Но уже сейчас, на раннем этапе очевидно, что некоторые из кандидатов в кандидаты манипулируют общественным мнением, вводят в заблуждение, полагая, что это останется незамеченным. Отнюдь.
Читайте также:
Александр Лукашенко о Романе Головченко: «Ему лапшу на уши не повесишь»
Александр Лукашенко: «Никто не знает, как мой друг Рахмон с пулемётом наперевес входил в столицу Таджикистана для того, чтобы навести порядок»
Александр Лукашенко: «Спасти страну и выйти из этого положения мы можем только благодаря своей дисциплине, сжав зубы»
Александр Лукашенко: мы запустим первый блок электростанции. И не надо страдать, что её некуда девать будет. Народу отдадим
Президент Беларуси: «Мы ни на кого не собираемся нападать, но мы имеем всё для того, чтобы защитить свою страну»
Символично, что к одному из упомянутых достижений непосредственное отношение имеет тот человек, который 4 июня возглавил Совет министров Беларуси. Роман Головченко был у руля Госкомвоенпрома и еще пару недель назад показывал Президенту ту самую первую белорусскую ракету, другие образцы военной техники, которую мы сами с нуля создали, не имея ни опыта, ни школы.
«По-мужски надо работать». Президент в Мачулищах оценил развитие военно-промышленного комплекса страны
Сами научились делать и теперь на этом зарабатываем деньги.
Знакомьтесь, новый премьер-министр Беларуси.
Александр Лукашенко:
Я вот часто привожу эту ракету. Когда я посещал это производство, чтобы посмотреть уже на самом деле, как там, на практике, и он мне показал головку наведения. Слушайте. Я как посмотрел, думаю: неужели этот человек может это создать? А ведь он занимался этим, значит, он может тот же тракторный завод, МАЗ, БелАЗ и так далее (там и так уровни неплохие) – он еще выше может поднять и потребовать с руководителя. Ему лапшу на уши не повесишь.
Поможет наладить работу в промышленности новый руководитель ведомства Петр Пархомчик. Бывший руководитель нашего промышленного гиганта БелАЗ, до этого более 30 лет работал на МТЗ в различных должностях – от рабочего до коммерческого директора. Назначили и новых вице-премьеров.
Александр Лукашенко о назначении Дмитрия Крутого: «Пусть он посмотрит работу в Администрации Президента. Знаний у него достаточно»
Новых руководителей сегодня получил комитет Государственного контроля, Государственный комитет по имуществу и военно-промышленный, Министерство архитектуры, ЖКХ и финансов. Но Президент подчеркнет, что те, кто был у руля этих ведомств раньше, без работы не останутся.
Президент о назначении Николая Снопкова первым вице-премьером: «Он пришёл снизу. Его опыт и знания будут востребованы»
Например, Максим Ермоловиич, уже экс-министр финансов, попробует себя в дипслужбе. А бывший премьер-министр Сергей Румас наверняка уйдет в бизнес, хотя ему всегда будут рады и на госслужбе.
Александр Лукашенко о Сергее Румасе: «Он мне прямо сказал: я хочу заняться бизнесом, хочу заработать деньги»
Александр Лукашенко: посмотрите, как Россия поступила. Закрылась от импорта. Это что, правильно? Да плевать, пандемия всё спишет
Президент решение принял. Мотивации добавил и теперь дело за Советом Министров. Не позднее чем через два месяца им предстоит представить программу действий, тогда и будет понятно, куда предлагает двигаться обновлённое правительство. Главное помнить, что времени на раскачку нет.