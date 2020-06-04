В Беларуси обновилось правительство. Все кадровые решения Президента в одном материале

Новости Беларуси. В Беларуси обновилось правительство. 4 июня Александр Лукашенко принял кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде чем подписать соответствующий указ, глава государства провел большое совещание, на котором подвел итоги работы предыдущего состава и поставил задачи перед новыми руководителями.

Не допустить падения экономики и уровня жизни людей – Президент ориентировал на преодоление современных вызовов. Мир переживает сложные времена: пандемия наложила отпечаток и на геополитическую ситуацию. Поэтому сегодня на передовой нужны люди, которые способны в кратчайшие сроки принимать важные для страны решения и мыслить стратегически. Большой кадровый день во Дворце Независимости в репортаже Алены Сыровой. Кадровые дни во Дворце Независимости журналисты всегда ждут особенно. А когда речь идет о назначении нового состава правительства (как сегодня), интерес возрастает в разы.

Еще до того, как озвучили фамилии новых министров, журналисты пула, особенно команда СТВ, озадачились, когда среди участников совещания мы увидели нашего (а вернее, уже нет) генерального директора. Во Дворец и тем более в кадровый день людей случайно не приглашают. Александр Лукашенко: «Год тому назад мы спокойно начали ротацию кадров»

Но едва ли напряжение журналистов можно сравнить с чувствами тех, кто заходит в зал совещаний. Глава государства это хорошо понимает, поэтому сразу...

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Кто слишком перенапряжен, прошу расслабиться и привести себя в рабочее состояние. Ничего чрезвычайного. Обычная, я бы сказал, традиционная ситуация, хотя весьма важная в этот непростой период для формирования суверенитета и независимости нашего государства. О смене состава правительства перед выборами Александр Лукашенко говорил постоянно, начиная с 2019 года. Действующий Президент, который планирует баллотироваться, собирает команду, с которой пойдет на выборы. И в этом нет ничего удивительного. Работу вели поступательно. Александр Лукашенко, назначая новый состав правительства: «Это действительно не новация»

Кстати, в один день с министром здравоохранения назначили и главу МВД, а в течение года до сегодняшнего дня (4 июня) в правительстве появились новые министры: обороны, сельского хозяйства и даже вице-премьеры, главы концернов «Беллесбумпром», «Белпищепром». А вообще, состав правительства у нас никогда полностью не менялся. Есть даже те, кто остался в министерской обойме еще со времен премьерства Михаила Мясниковича. Например, министр по чрезвычайным ситуациям, глава МИД и Минюста.

Сами научились делать и теперь на этом зарабатываем деньги. Знакомьтесь, новый премьер-министр Беларуси.

Александр Лукашенко:

Я вот часто привожу эту ракету. Когда я посещал это производство, чтобы посмотреть уже на самом деле, как там, на практике, и он мне показал головку наведения. Слушайте. Я как посмотрел, думаю: неужели этот человек может это создать? А ведь он занимался этим, значит, он может тот же тракторный завод, МАЗ, БелАЗ и так далее (там и так уровни неплохие) – он еще выше может поднять и потребовать с руководителя. Ему лапшу на уши не повесишь.

Поможет наладить работу в промышленности новый руководитель ведомства Петр Пархомчик. Бывший руководитель нашего промышленного гиганта БелАЗ, до этого более 30 лет работал на МТЗ в различных должностях – от рабочего до коммерческого директора. Назначили и новых вице-премьеров. Александр Лукашенко о назначении Дмитрия Крутого: «Пусть он посмотрит работу в Администрации Президента. Знаний у него достаточно»

Новых руководителей сегодня получил комитет Государственного контроля, Государственный комитет по имуществу и военно-промышленный, Министерство архитектуры, ЖКХ и финансов. Но Президент подчеркнет, что те, кто был у руля этих ведомств раньше, без работы не останутся. Президент о назначении Николая Снопкова первым вице-премьером: «Он пришёл снизу. Его опыт и знания будут востребованы» Например, Максим Ермоловиич, уже экс-министр финансов, попробует себя в дипслужбе. А бывший премьер-министр Сергей Румас наверняка уйдет в бизнес, хотя ему всегда будут рады и на госслужбе. Александр Лукашенко о Сергее Румасе: «Он мне прямо сказал: я хочу заняться бизнесом, хочу заработать деньги»