От первых шагов к новым вершинам в спорте! Как НОК Беларуси отметил 35-летний юбилей?

Национальному олимпийскому комитету Беларуси 35 лет. На неделе в штаб-квартире НОК чествовали тех, кто строил белорусский спорт. Это фундамент, с которого сегодня стартуют ребята к новым победам, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Штаб-квартира Национального олимпийского комитета Беларуси сегодня – это уникальное сооружение, которое достойно восхищения. В Зале славы собраны фотографии всех наших олимпийских чемпионов. Но суверенная история страны имеет отдельную главу, без преувеличения фундамент, который дал возможность родиться плеяде великих спортсменов. В 1993-м в Монако на 101-й сессии МОК НОК Беларуси стал полноправным членом этой организации.

Николай Ананьев, вице-президент НОК Беларуси (1997-1999) и (2012-2017): Организационный этап всегда сложный, но потом последовательные шаги. И самое главное, что все время движение вперед. Мы опирались на опыт поколений, которые жили перед нами. В сложный период попали в настоящее время, но светлое будущее впереди.

Дмитрий Довгаленок, вице-президент НОК Беларуси: Основной пункт, конечно же, полностью отойти от этих всех блокад, потому что нам это уже самым надоело. Я думаю, и болельщикам. Все хотят уже чистого мирного спорта. Поэтому есть еще много работы, есть еще виды спорта, которые не допущены, есть виды спорта, которые допущены частично.

На Ассамблее НОК Беларуси подвели итоги в приоритетных направлениях будущего – благодарность тем, кто стоял у истоков работы белорусского спорта.

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:

Сегодня, оглядываясь назад, мы видим не просто сухие цифры статистики, а живую летопись побед, за которой стоят судьбы великих атлетов, самоотверженный труд тренеров и непоколебимая вера наших болельщиков. 35 лет в Беларуси – это преемственность поколений, от мудрости первых делегатов, учредительной конференции, до энергии молодых чемпионов, которые пишут историю сегодня.

Без истории нет будущего. Белорусский спорт имеет крепкий фундамент, который есть кому строить и приумножать. НОК Беларуси – 35.