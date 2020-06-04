Прямой эфир

Александр Лукашенко: «Год тому назад мы спокойно начали ротацию кадров»

04 июня 2020 16:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 июня принял кадровые решения в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко: «Год тому назад мы спокойно начали ротацию кадров»-1

Александр Лукашенко: «Год тому назад мы спокойно начали ротацию кадров»-3

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Полгода или даже больше, чем полгода тому назад мы начали процесс ротации кадров. Ну, смотрю на состав правительства нынешний. Вот, возьмите, министр здравоохранения на слуху сейчас – Владимир Степанович Караник. Сколько ты уже месяцев? Год. А кажется, уже 10 лет проработал, особенно в связи с этой войной, которую мы ведем с пандемией. Даже год тому назад мы спокойно начали ротацию кадров.

Министр образования пришел новый, вице-премьеры… Вот они сидят рядом. Товарищ Кухарев, товарищ Петришенко... То есть это естественный процесс. Да, через некоторое время пройдут выборы, и этот процесс нужно закончить и почти окончательно определиться с составом правительства. Почему почти? Потому что, естественно, после выборов (это экзамен) мы посмотрим, кто как сдает экзамен.

Александр Лукашенко: «Год тому назад мы спокойно начали ротацию кадров»-6

Читайте также:

Александр Лукашенко, назначая новый состав правительства: «Это действительно не новация»

Александр Лукашенко: «Спасти страну и выйти из этого положения мы можем только благодаря своей дисциплине, сжав зубы»

Александр Лукашенко о Романе Головченко: «Ему лапшу на уши не повесишь»

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко о Романе Головченко: «Ему лапшу на уши не повесишь»
04 июня 2020 16:21

Александр Лукашенко о Романе Головченко: «Ему лапшу на уши не повесишь»

900 тысяч долларов обнаружили во время обыска на даче, которая принадлежит матери Сергея Тихановского
04 июня 2020 15:47

900 тысяч долларов обнаружили во время обыска на даче, которая принадлежит матери Сергея Тихановского

Галокамеры, лазеротерапия, ходьба. Как в солигорской спелеолечебнице проходят реабилитацию переболевшие коронавирусом
04 июня 2020 15:45

Галокамеры, лазеротерапия, ходьба. Как в солигорской спелеолечебнице проходят реабилитацию переболевшие коронавирусом