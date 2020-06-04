Александр Лукашенко: посмотрите, как Россия поступила. Закрылась от импорта. Это что, правильно? Да плевать, пандемия всё спишет

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 июня принял кадровые решения в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 июня принял кадровые решения в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правительство, как ни крути, – экономический штаб страны. Сегодня его главная задача – достичь устойчивого и сбалансированного темпа экономического роста и не допустить падения нашего с вами привычного уровня жизни. На это нацеливает всех глава государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Никто не должен остаться в стороне от этой работы, и каждый должен четко понимать свою роль в данном процессе. Мы открытая экономика. Наш внутренний рынок невелик, но и отдавать его ни в коем случае никому нельзя. Это тот вопрос, который стоит перед правительством, и то правительство не решило этот вопрос. Все ссылаются на какие-то обязательства.
Посмотрите, как Россия поступила. Взяла и закрыла границы, чтобы туда никто не ввозил ни солярку, ни бензин, закрылась от импорта. Это что, правильно? Да плевать, пандемия все спишет. Поэтому экономический рост в том числе и должен происходить не только за счет внутреннего рынка, но и преимущественно за счет экспорта и внешнего спроса. Второе важнейшее направление нашей деятельности. Мы его выстрадали с вами – экспорт. Нет экспорта – нет валюты.
Причем проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55 %. Мы должны диверсифицировать рынки, мы определились – ближняя, дальняя дуга, новые страны. Решения приняты, нужны подвижки и очень серьезные.
Мы сегодня сдаем экзамен, не только я, услышите меня. Не только я и не столько я сдаю этот экзамен – вы! Соберемся все, сдадим этот экзамен. Сохраним страну. И будем гордиться тем, что время выбрало нас в этот момент и в это время.
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