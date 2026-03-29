Марина Литвинчук завершает спортивную карьеру. Поговорили со спортсменкой

Марина Литвинчук – действительно современный флагман отечественного спорта. И известие о завершении спортивной карьеры именитой байдарочницы не могло остаться без внимания программы «Спорттаймер». Пригласили Марину Литвинчук в студию, чтобы разузнать планы и поговорить по душам.
Юлия Силипицкая, ведущая:
Насколько тяжело далось решение завершить профессиональную карьеру?
Марина Литвинчук, трехкратный призер Олимпийских игр:
Окончание чего-то – это всегда начало чего-то нового, поэтому ничего здесь страшного нет. Давно в спорте. Конечно, немного было сложно, но осознанно.
Юлия Силипицкая:
Начнешь скучать. Есть такие случаи, когда люди не выдерживают и возвращаются.
Марина Литвинчук:
Сын растет, режим у него тоже: школа – тренировки. Поэтому где-то поддерживать себя обязательно буду. Все-таки спорт был неотъемлемой частью моей жизни.
Юлия Силипицкая:
Какая спортивная привычка останется на всю жизнь?
Марина Литвинчук:
Зарядка.
Юлия Силипицкая:
Зарядка у гребцов какая?
Марина Литвинчук:
Выпить стаканчик воды комнатной температуры. Легко растянуться, пробежаться где-то или прокатиться на велосипеде. Можно и 3 – достаточно прочувствовать. На турничок зайти, на брусья и позавтракать.
Юлия Силипицкая:
Что стало определяющим: желание видеть, как растет сын, и участвовать в его жизни?
Марина Литвинчук:
Это тоже. Но, так как я не выездной спортсмен в Европу, все-таки это, наверное, стало больше ключевым моментом, ответом на все вопросы.
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