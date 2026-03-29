Марина Литвинчук завершает спортивную карьеру. Поговорили со спортсменкой

Марина Литвинчук – действительно современный флагман отечественного спорта. И известие о завершении спортивной карьеры именитой байдарочницы не могло остаться без внимания программы «Спорттаймер». Пригласили Марину Литвинчук в студию, чтобы разузнать планы и поговорить по душам.

Юлия Силипицкая, ведущая:

Насколько тяжело далось решение завершить профессиональную карьеру?

Марина Литвинчук, трехкратный призер Олимпийских игр:

Окончание чего-то – это всегда начало чего-то нового, поэтому ничего здесь страшного нет. Давно в спорте. Конечно, немного было сложно, но осознанно.

Юлия Силипицкая:

Начнешь скучать. Есть такие случаи, когда люди не выдерживают и возвращаются.

Марина Литвинчук:

Сын растет, режим у него тоже: школа – тренировки. Поэтому где-то поддерживать себя обязательно буду. Все-таки спорт был неотъемлемой частью моей жизни.

Юлия Силипицкая:

Какая спортивная привычка останется на всю жизнь?

Марина Литвинчук:

Зарядка.

Юлия Силипицкая:

Зарядка у гребцов какая?

Марина Литвинчук:

Выпить стаканчик воды комнатной температуры. Легко растянуться, пробежаться где-то или прокатиться на велосипеде. Можно и 3 – достаточно прочувствовать. На турничок зайти, на брусья и позавтракать.

Юлия Силипицкая:

Что стало определяющим: желание видеть, как растет сын, и участвовать в его жизни?

Марина Литвинчук:

Это тоже. Но, так как я не выездной спортсмен в Европу, все-таки это, наверное, стало больше ключевым моментом, ответом на все вопросы.