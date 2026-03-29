«Вильнюс стирает политические очки». Главред «Baltnews» назвал саботажем действия Литвы в ситуации с фурами

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз на повестке «железный занавес», которым Запад, видимо, собрался отгородиться от Союзного государства.

Игорь Позняк, ведущий:

Эта история, которая на неделе еще не разрешилась, но во всяком случае с подачи Минска близится к финалу, мне кажется, к весьма человеческому финалу или в литовской политике слово «человеческий» неуместно по нынешним меркам?