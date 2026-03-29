«Вильнюс стирает политические очки». Главред «Baltnews» назвал саботажем действия Литвы в ситуации с фурами

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз на повестке «железный занавес», которым Запад, видимо, собрался отгородиться от Союзного государства.
Игорь Позняк, ведущий:
Эта история, которая на неделе еще не разрешилась, но во всяком случае с подачи Минска близится к финалу, мне кажется, к весьма человеческому финалу или в литовской политике слово «человеческий» неуместно по нынешним меркам?
Андрей Стариков, главный редактор информационного агентства «Baltnews»:
Сегодня оно лишнее. Я не уверен в том, что финал уже близко, что он уже очерчен, виден на горизонте, потому что после того жеста доброй воли, который проявил Минск, того пакетного предложения, которое сформулировал Президент Лукашенко для литовского, польского бизнеса, который был спущен через правительство Минска, бизнесу он подходит. Он хороший, он рабочий, он позволяет выйти из сложившейся искусственно литовской стороной проблемы, но мы опять наблюдаем саботаж литовской стороны.
Это и искусственное ограничение пропускной способности. Мы слышим заявления, которые последовали, а заявления таковы, что литовский официоз, официальный Вильнюс готов истребовать с белорусской стороны компенсации за простой. То есть эта линия продолжается.
Казалось бы, провокация с границей не сработала. Вильнюс стирает политические очки. Страдает легитимность, репутация, рейтинги лично премьера и всего Кабмина, но они не успокаиваются.
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