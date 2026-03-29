Литва будет переобуваться по американской линии – Эрика Швенченене

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз на повестке «железный занавес», которым Запад, видимо, собрался отгородиться от Союзного государства.

Эрика Швенченене, лидер Международного форума добрососедства в Литве:

Сколько санкций мы бы ни наложили на вас, но мы сами остаемся в дерьме. Это самое ужасное, что сейчас творится. Я хочу сказать про визит господина американца в Литве, он встретился с европарламентарием, господином Гражулисом, который большой русофоб. Здесь мы видим двойную игру, все же задача Гражулиса – положить Беларусь к ногам Трампа, это мы отлично видим. Другой человек, парламентарий, с кем встретился господин американский, это Вегеле, так что мы понимаем, что в Литве будем переобуваться по американской линии, но в лицах тех людей, которые помогут устоять и тем, которые сейчас у власти, чтобы они сохранили весь свой капитал. Такой трудный процесс идет, мы его видим.