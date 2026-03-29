Европе не нужна сильная Литва! Эксперт о ситуации с фурами и компенсациях

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз на повестке «железный занавес», которым Запад, видимо, собрался отгородиться от Союзного государства.
Эрика Швенченене, лидер Международного форума добрососедства в Литве:
На сегодняшнее утро вернулось 100 машин. Вот эта беда, которая вернулась в Литву, даже и не нужна литовцам, потому что кто-то должен будет думать про компенсации. Компенсации где-то 22 миллиона евро. Так говорят люди, которые посчитали, какие большие убытки для них создала эта ситуация. Вы правильно говорите, у нас собственному государству решение не дано принимать, так поэтому эти фуры там и стояли. Если говорить про прошедшие 30 лет, вы сказали, что мы отказались от Игналина, что у нас Клайпедский порт стоит.
Но вы же понимаете, разве Евросоюзу, Европе нужна сильная Литва? Это же конкурент. Зачем нужен конкурент? Мы долго думали у себя с единомышленниками, почему с этими фурами случилась такая ситуация? Несмотря на все политические вопросы, то, что нам сказано, что Россия, что Беларусь – это наши враги, и все, которые думают по-другому, они враги государства, даже гости, которые думают по-другому, они тоже как бы не нужны в Литве. Это вы правильно сказали про певца Дитер Болен, он тоже не нужен в Литве, потому что у него мнение про Россию не совпадает с мнением литовских властей.
Так вот, мы подумали, что все же это общий проект не Литвы, а, наверное, Евросоюза, чтобы окончательно всю литовскую логистику просто убрать.
«Вильнюс стирает политические очки». Главред «Baltnews» назвал саботажем действия Литвы в ситуации с фурами