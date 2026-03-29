Европе не нужна сильная Литва! Эксперт о ситуации с фурами и компенсациях

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз на повестке «железный занавес», которым Запад, видимо, собрался отгородиться от Союзного государства.

Эрика Швенченене, лидер Международного форума добрососедства в Литве:

На сегодняшнее утро вернулось 100 машин. Вот эта беда, которая вернулась в Литву, даже и не нужна литовцам, потому что кто-то должен будет думать про компенсации. Компенсации где-то 22 миллиона евро. Так говорят люди, которые посчитали, какие большие убытки для них создала эта ситуация. Вы правильно говорите, у нас собственному государству решение не дано принимать, так поэтому эти фуры там и стояли. Если говорить про прошедшие 30 лет, вы сказали, что мы отказались от Игналина, что у нас Клайпедский порт стоит.

Но вы же понимаете, разве Евросоюзу, Европе нужна сильная Литва? Это же конкурент. Зачем нужен конкурент? Мы долго думали у себя с единомышленниками, почему с этими фурами случилась такая ситуация? Несмотря на все политические вопросы, то, что нам сказано, что Россия, что Беларусь – это наши враги, и все, которые думают по-другому, они враги государства, даже гости, которые думают по-другому, они тоже как бы не нужны в Литве. Это вы правильно сказали про певца Дитер Болен, он тоже не нужен в Литве, потому что у него мнение про Россию не совпадает с мнением литовских властей.

Так вот, мы подумали, что все же это общий проект не Литвы, а, наверное, Евросоюза, чтобы окончательно всю литовскую логистику просто убрать.