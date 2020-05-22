«По-мужски надо работать». Президент в Мачулищах оценил развитие военно-промышленного комплекса страны

Новости Беларуси. Развитие военно-промышленного комплекса, производство ракет и укрепление обороноспособности страны. Глава государства посетил опытно-испытательный участок предприятия «ОКБ ТСП» в Мачулищах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это особое конструкторское бюро было создано в 2002 году. Предприятие занимается не только разработкой новых образцов вооружения, но и модернизирует уже имеющуюся технику. Именно здесь занимались капитальным ремонтом и усовершенствованием ЗРК «Бук», предприятие разработало новый ЗРК «Бук-МБ2К». Главе государства доложили о выполнении Государственной программы развития ракетного производства в Беларуси на 2017-2020 годы, проблемных вопросах и предложениях по их решению.

Февраль 2020 года. Запуск первой ответственной зенитной управляемой ракеты. Стрелял комплекс войсковой ПВО средней дальности «Бук-М3».

Роман Головченко, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

Как мы неоднократно говорили, мы уже ушли от понятия «модернизация советского или российского комплекса». Это полностью первый белорусский зенитно-ракетный комплекс. Главное, чего ему не доставало, – это собственно зенитной управляемой ракеты. Первые пуски белорусской зенитной ракеты были проведены в феврале в Беларуси. Сейчас идет ее доработка по результатам обработки информации с этих пусков. Мы уверенно двигаемся по этому треку, по завершению собственной работы. Александр Лукашенко: наша стратегическая задача в сфере обороны, если вдруг, – нанести неприемлемый урон противнику

Задачу выйти на новый этап в создании современной ракетной техники перед белорусскими военными Александр Лукашенко поставил в 2015 году, посещая в Дзержинском районе Завод точной электромеханики. За эти годы белорусские ракетостроители совершили достаточно большой скачок.

«Оборонка», конечно, дело затратное. Но в случае, когда речь идет о безопасности, экономия может сыграть злую шутку. Это главный ответ на вопрос: зачем миролюбивой Беларуси ракетостроение?

Техника – отечественная, а вот боеприпасы к ней пока китайские. Их сборку освоили в Беларуси. Специалисты сейчас заняты разработкой собственного вооружения, способного поражать цели на дальности до 300 километров. Пока сроки по созданию таких ракет не выдерживаются. Но разработчики заверили Президента: к сентябрю будет готов первый опытный образец «трехсотки».

Пока разработчики шлифуют технические нюансы, специалисты ведут переговоры с несколькими странами, чтобы провести испытания. Первые боевые пуски ракет были проведены в Китае: в Беларуси просто нет полигонов, на которых можно было бы применить систему на предельной дальности. После пуска её подняли из болота и сохранили для истории. Показываем ту самую первую отечественную ракету Глава государства интересовался техническими нюансами, давал конкретные поручения. Нынешние армейские операции во многом обезличены: авиация – без пилотов, боевая машина – без экипажа.

Это робот-пулемет «Берсерк». Создан для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Главное преимущество комплекса – возможность управления им с расстояния до 5 километров. За счет новейших оптико-электронных систем робот может без труда определять точное месторасположение цели.

Филипп Баранов, директор ООО «БСВТ – новые технологии»:

Создан роботизированный комплекс «Берсерк». Благодаря этому высокая скорострельность – 12 тысяч выстрелов в минуту. Он может эффективно поражать малоразмерные беспилотные летательные аппараты на дальности до 1 км. А использование современных методов обработки изображения и наведения на цель позволяет существенно снизить нагрузку на оператора.

Для Беларуси ракетостроение – направление относительно новое. Но развивается быстрыми темпами: справились с модернизацией, работаем над инновационными образцами. Следующий этап для оборонных предприятий – заняться самыми сложными и дорогостоящими изделиями: боевыми частями, взрывчатыми веществами, топливно-энергетическими материалами. Президент такой вектор развития поддерживает. Президенту Беларуси вручили уменьшенную копию зенитно-ракетного комплекса