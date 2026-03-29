Эксперт: Лукашенко помог литовским предпринимателям, но СМИ Литвы пишут, что во всем виноваты белорусы

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз на повестке «железный занавес», которым Запад, видимо, собрался отгородиться от Союзного государства.

Эрика Швенченене, лидер Международного форума добрососедства в Литве:

Своих-то граждан выгоняем, но вместо них мы принимаем украинских граждан. Мы даем жилье, пособие и наращиваем вражду нашего народа на украинских граждан. А то, что вы сказали про то, помог ваш Президент нашим предпринимателям. Наши местные СМИ же орали, что во всем же виноваты белорусы. Так как наши все СМИ идут в одну линию, и людям уже не дано ничего знать. Вы же понимаете, смотреть и видеть новости белорусские, русские, другие у нас нет возможности. Людей закрыли в узком информационном поле. Они, увы, не могут даже и думать по-другому. А те, кто все же подумал по-другому, у тех суды, у тех штрафы.



За то, что мы что-то хорошее сказали про Беларусь, я еще возвращаюсь к народной дипломатии, в этом случае и в том случае, когда мы попросили безвизового у вашего Президента, это бесит наше государство, наши правительства.

Мы все же думаем, что нельзя закрыть тысячи глаз, нельзя закрыть тысячи ушей. Правда все же должна выйти наружу. Это правда про то, что Беларусь расцветает, несмотря на то, что Литва закрыла, санкции по Клайпеде, по транзиту. Вы правы, эти фуры, предприниматели не нужны в Литве. На это время уже нашлись другие, которые взяли эти все обязательства. Литовская логистика распадается. Это выгодно для Евросоюза.