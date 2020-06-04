Президент Беларуси: «Мы ни на кого не собираемся нападать, но мы имеем всё для того, чтобы защитить свою страну»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня любой, кто посягнет на нашу землю, понимает, что ракета эта залетает в форточку. Это высокоточное оружие. Я ни в коем случае никому не угрожаю. Мы ни на кого не собираемся нападать, но мы имеем все для того, чтобы защитить свою страну. А это что, не высочайшие технологии? А что, непонятно, сколько это стоит? Это ответ тем, кто сегодня думает, что мы тут закостенели и ничем не занимаемся.