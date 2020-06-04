Президент Беларуси: «Мы ни на кого не собираемся нападать, но мы имеем всё для того, чтобы защитить свою страну»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 июня принял кадровые решения в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 июня принял кадровые решения в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня любой, кто посягнет на нашу землю, понимает, что ракета эта залетает в форточку. Это высокоточное оружие. Я ни в коем случае никому не угрожаю. Мы ни на кого не собираемся нападать, но мы имеем все для того, чтобы защитить свою страну. А это что, не высочайшие технологии? А что, непонятно, сколько это стоит? Это ответ тем, кто сегодня думает, что мы тут закостенели и ничем не занимаемся.
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