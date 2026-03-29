Лукашенко реагирует на нужды литовцев, а их власти – нет. Савиных объяснил, почему так происходит

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз на повестке «железный занавес», которым Запад, видимо, собрался отгородиться от Союзного государства.

Андрей Савиных, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, дипломат:

Белорусский Президент реагирует на нужды литовских граждан. Почему же так не действует литовское правительство? Здесь очень очевидна эта вещь, это просится. Я думаю, это имеет смысл озвучить. Дело все в том, что если сохраняется этот железный занавес, который строится со стороны ЕС, минируются границы в том числе. То эти перевозчики Литве не нужны. Они не могут работать, у них не будет работы. Они, получается, либо обанкротятся, либо они (здесь подчеркиваю выгоду Европейского Союза) приедут и по более дешевым ценам будут возить грузы между Германией и Италией, например. Поэтому ими с той стороны никто заниматься не будет.