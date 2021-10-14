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Путин: санкции используют не только как инструмент недобросовестной конкуренции, но и для подрыва правительств

14 октября 2021 19:55
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Новости Беларуси. Формирование цифрового пространства, единая система таможенного транзита, продовольственная безопасность. Александр Лукашенко назвал приоритеты интеграции в ЕАЭС. Встреча Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе прошла 14 октября в режиме видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный результат диалога – лидеры стран ЕАЭС приняли один из ключевых документов – решение о переходе ко второму этапу создания общих рынков нефти и нефтепродуктов.

Подробности у Алены Сыровой.

Путин: санкции используют не только как инструмент недобросовестной конкуренции, но и для подрыва правительств -1

Алена Сырова, политический обозреватель:
После прошедших (пусть и частично, но все же в офлайн-формате) месяц назад в Душанбе саммитов ОДКБ и ШОС, признаться, закралась надежда, что лед ковидных ограничений тронулся и вот-вот лидеры государств вернутся к привычному доковидному личному общению. Оптимизма добавляло и выросшее в последнее время количество «живых» двусторонних встреч. Но не тут-то было четвертая волна пандемии. И вот он очередной саммит онлайн.

Путин: санкции используют не только как инструмент недобросовестной конкуренции, но и для подрыва правительств -4

У каждого из участников заседания Высшего Евразийского экономического совета до его начала был насыщенный рабочий день. Александр Лукашенко успел провести встречу с главой европейского бюро ВОЗ, а Владимир Путин выступал на Евразийском женском форуме (и, кстати, пришел на саммит заранее). Едва ли на такую пунктуальность можно было бы рассчитывать, если бы эта встреча состоялась офлайн в Минске. Так что есть плюсы в удаленке.

Путин: санкции используют не только как инструмент недобросовестной конкуренции, но и для подрыва правительств -7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
14 часов московского времени, как и договаривались. Все в сборе. Я понимаю, что мы можем приступать к работе.

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Путин: санкции используют не только как инструмент недобросовестной конкуренции, но и для подрыва правительств -10

Примеров успешной кооперации на просторах ЕАЭС немало. Взять хотя бы наш БелАЗ и российский «Лиотех» – в дуэте создают карьерную технику на электрическом ходу.

Путин: санкции используют не только как инструмент недобросовестной конкуренции, но и для подрыва правительств -13

Во-первых, это выгодно для всего интеграционного объединения; а во-вторых, для отдельно взятой страны.

Путин: санкции используют не только как инструмент недобросовестной конкуренции, но и для подрыва правительств -16

Владимир Путин, президент России:
Я считаю важным продолжать в ЕврАзЭС планомерную работу по наращиванию кооперации в промышленной и сельхозсферах, обеспечению максимальной свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы – так, чтобы сформировать действительно полноценный устойчивый общий рынок.

Сила в интеграции – уверяет Владимир Путин. И подкрепляет свой тезис цифрами.

Владимир Путин:
Хорошие темпы набраны во взаимной торговле. В январе-июне товарооборот между государствами – членами ЕврАзЭС увеличился почти на треть – 31,9 %, а объем внешнеторговый Евразийского союза с третьими странами – на четверть. Таких показателей удалось добиться несмотря на то, что некоторые государства – члены ЕврАзЭС подвергаются (мы знаем об этом и говорим об этом) нелегитимным санкциям со стороны некоторых стран. Ни для кого не секрет, что эти санкции используются не только как инструмент недобросовестной конкуренции, но и как средство для подрыва законных правительств путем создания социальных, экономических и политических проблем. Или усугубление имеющихся проблем, которых достаточно в любой стране.

Такие внешние неблагоприятные условия, как нам представляется, должны дополнительно стимулировать укрепление сотрудничества внутри нашего союза.

Путин: санкции используют не только как инструмент недобросовестной конкуренции, но и для подрыва правительств -19

Владимир Путин, к слову, любезно озвучит готовность России поделиться опытом развития под санкциями и выскажется о дедолларизации торговли. К слову, идею об отходе от иностранных валют в пользу национальных еще месяц назад озвучил Александр Лукашенко во время саммита ШОС в Душанбе. Повторил этот тезис и сегодня, 14 октября.

Лукашенко: где, как не в ЕАЭС, нам следует опережающими темпами выходить на использование национальных валют. Читайте здесь.

Создание равных условий – основная цель и залог развития ЕАЭС, а согласовать их не могут уже три года. Из заседания в заседание кочует газовый вопрос, и это уже даже больше, чем экономический аспект отношений отдельных стран – скорее имиджевый и показательный для всего интеграционного объединения. Но хочется верить, что причина затяжного диалога без результата по ключевым вопросам исключительно в том, что лидеры вот уже два года из-за пандемии не могут обсудить детали и нюансы лично, а телемониторы не передают в полной мере позиции и замалчивают некоторые аргументы. Впрочем, следующий саммит запланирован на декабрь.

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# ЕАЭС # Владимир Путин # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Ханс Клюге # Никол Пашинян # Садыр Жапаров # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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