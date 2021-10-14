Путин: санкции используют не только как инструмент недобросовестной конкуренции, но и для подрыва правительств

Новости Беларуси. Формирование цифрового пространства, единая система таможенного транзита, продовольственная безопасность. Александр Лукашенко назвал приоритеты интеграции в ЕАЭС. Встреча Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе прошла 14 октября в режиме видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главный результат диалога – лидеры стран ЕАЭС приняли один из ключевых документов – решение о переходе ко второму этапу создания общих рынков нефти и нефтепродуктов. Подробности у Алены Сыровой.

Алена Сырова, политический обозреватель:

После прошедших (пусть и частично, но все же в офлайн-формате) месяц назад в Душанбе саммитов ОДКБ и ШОС, признаться, закралась надежда, что лед ковидных ограничений тронулся и вот-вот лидеры государств вернутся к привычному доковидному личному общению. Оптимизма добавляло и выросшее в последнее время количество «живых» двусторонних встреч. Но не тут-то было – четвертая волна пандемии. И вот он – очередной саммит онлайн.

У каждого из участников заседания Высшего Евразийского экономического совета до его начала был насыщенный рабочий день. Александр Лукашенко успел провести встречу с главой европейского бюро ВОЗ, а Владимир Путин выступал на Евразийском женском форуме (и, кстати, пришел на саммит заранее). Едва ли на такую пунктуальность можно было бы рассчитывать, если бы эта встреча состоялась офлайн в Минске. Так что есть плюсы в удаленке.

Примеров успешной кооперации на просторах ЕАЭС немало. Взять хотя бы наш БелАЗ и российский «Лиотех» – в дуэте создают карьерную технику на электрическом ходу.

Во-первых, это выгодно для всего интеграционного объединения; а во-вторых, для отдельно взятой страны.

Владимир Путин, президент России:

Я считаю важным продолжать в ЕврАзЭС планомерную работу по наращиванию кооперации в промышленной и сельхозсферах, обеспечению максимальной свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы – так, чтобы сформировать действительно полноценный устойчивый общий рынок. Сила в интеграции – уверяет Владимир Путин. И подкрепляет свой тезис цифрами. Владимир Путин:

Хорошие темпы набраны во взаимной торговле. В январе-июне товарооборот между государствами – членами ЕврАзЭС увеличился почти на треть – 31,9 %, а объем внешнеторговый Евразийского союза с третьими странами – на четверть. Таких показателей удалось добиться несмотря на то, что некоторые государства – члены ЕврАзЭС подвергаются (мы знаем об этом и говорим об этом) нелегитимным санкциям со стороны некоторых стран. Ни для кого не секрет, что эти санкции используются не только как инструмент недобросовестной конкуренции, но и как средство для подрыва законных правительств путем создания социальных, экономических и политических проблем. Или усугубление имеющихся проблем, которых достаточно в любой стране. Такие внешние неблагоприятные условия, как нам представляется, должны дополнительно стимулировать укрепление сотрудничества внутри нашего союза.