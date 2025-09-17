Гандболистки сборной Беларуси уступили россиянкам в товарищеском поединке

Гандболистки женской сборной Беларуси провели первый из двух домашних товарищеских матчей с командой России, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Спарринг состоялся на площадке минского Дома гандбола. Со стартовых минут инициативу захватили россиянки. В первом тайме отрыв соперниц сборной Беларуси достигал 6 мячей. А к перерыву увеличился до 7. Первая половина встречи завершилась со счетом 20:13 в пользу команды России.

Во втором тайме белоруски активизировались. На 19-й минуте команда Беларуси даже повела с перевесом в один мяч – 26:25. Однако россиянки не упустили победу. На заключительном отрезке они смотрелись предпочтительней и выиграли поединок со счетом 32:29. Второй матч состоится 18 сентября.