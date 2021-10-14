Президент Казахстана: наши рынки чувствуют давление растущих мировых цен, острота проблемы будет нарастать

Новости Беларуси. Интеграционная повестка ЕАЭС заметно оживилась. Об этом заявил Александр Лукашенко 14 октября, обращаясь к участникам заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общий рынок энергоресурсов всего лишь очередной этап на пути формирования ЕАЭС как союза, где нет торговых барьеров, ограничений, а есть беспрепятственное перемещение услуг, капиталов и, наконец, людей. Пока же в интеграционном строительстве есть проблемы, а некоторые проекты и вовсе впору окрестить долгостроями. Взять хотя бы создание и запуск интегрированной информационной системы. Процесс идет, но медленно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы строим ее уже около 10 лет. При всей масштабности и сложности проекта такие результаты сложно признать удовлетворительными. Из почти 90 общих процессов нормально работают чуть более 20.