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Президент Казахстана: наши рынки чувствуют давление растущих мировых цен, острота проблемы будет нарастать

14 октября 2021 18:36
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Новости Беларуси. Интеграционная повестка ЕАЭС заметно оживилась. Об этом заявил Александр Лукашенко 14 октября, обращаясь к участникам заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Казахстана: наши рынки чувствуют давление растущих мировых цен, острота проблемы будет нарастать-1

Общий рынок энергоресурсов всего лишь очередной этап на пути формирования ЕАЭС как союза, где нет торговых барьеров, ограничений, а есть беспрепятственное перемещение услуг, капиталов и, наконец, людей. Пока же в интеграционном строительстве есть проблемы, а некоторые проекты и вовсе впору окрестить долгостроями. Взять хотя бы создание и запуск интегрированной информационной системы. Процесс идет, но медленно.

Президент Казахстана: наши рынки чувствуют давление растущих мировых цен, острота проблемы будет нарастать-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы строим ее уже около 10 лет. При всей масштабности и сложности проекта такие результаты сложно признать удовлетворительными. Из почти 90 общих процессов нормально работают чуть более 20.

Президент Казахстана: наши рынки чувствуют давление растущих мировых цен, острота проблемы будет нарастать-7

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана – страны-председателя ЕАЭС в 2021 году – поддержал Александра Лукашенко в этом вопросе. Тем более развитие цифровых технологий в лучшую сторону скажется на привлекательности транзита. В идеале в ЕАЭС должна появиться «бесшовная» система транзита, поможет в этом оцифровка перевозок. В навигационных пломбах будет вся информация о грузе, владельце и перевозчике. Но это соглашение пока не подписано. Хотя в интересах союзников принять документы, которые позволят увеличивать потоки товаров через территории наших государств как можно быстрее. Это немалая часть общего дохода.

Президент Казахстана: наши рынки чувствуют давление растущих мировых цен, острота проблемы будет нарастать-10

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:
Вопрос продовольственной безопасности – данная проблема приобрела глобальную актуальность. Сегодня каждый десятый житель планеты, то есть более 700 миллионов человек, страдает от нехватки продовольствия. Конечно, ситуация в наших странах значительно лучше, но наши рынки уже чувствуют давление растущих мировых цен. Острота проблемы будет нарастать из года в год.

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# ЕАЭС # Экономика # Александр Лукашенко # Касым-Жомарт Токаев # Алена Сырова # Фотофакт

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