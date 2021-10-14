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Рассмотрели 14 вопросов. Что обсудили в Минске на заседании Совета министров иностранных дел СНГ?

14 октября 2021 16:53
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Новости Беларуси. Совместное преодоление коронавируса – одна из тем, которую обсуждали 14 октября главы внешнеполитических ведомств на заседании Совета министров иностранных дел СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как заявили участники встречи, наши страны способны намного быстрее преодолевать кризисы пандемии и противостоять другим тревожным вызовам, усиливая интеграцию в рамках Содружества. Это особенно важно в условиях сложной международной обстановки.

О чем еще говорили участники встречи в узком и расширенном составах? Итоги заседания в материале Анастасии Ярощик-Корниенко.

Рассмотрели 14 вопросов. Что обсудили в Минске на заседании Совета министров иностранных дел СНГ?-1

Заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств традиционно предваряет диалог лидеров стран – участниц СНГ. Он пройдет завтра, 15 октября, в онлайн-формате. А сегодня главы внешнеполитических ведомств собрались, чтобы сверить часы. Место встречи – Минск. Неслучайно Беларусь председательствует в Совете. Переговорная площадка «Президент-Отеля» располагает к диалогу. С одной стороны – домашний уют, а с другой – территория давно зарекомендовала себя местом, где стороны ищут пути разрешения сложных коллизий и достигают консенсуса.

Рассмотрели 14 вопросов. Что обсудили в Минске на заседании Совета министров иностранных дел СНГ?-4

Рассмотрели 14 вопросов. Что обсудили в Минске на заседании Совета министров иностранных дел СНГ?-6

К 9 утра строго по протоколу в алфавитном порядке участники прибывают на церемонию приветствия делегаций. Встречает Владимир Макей. Крепкие рукопожатия и первые пожелания на плодотворную работу.

Рассмотрели 14 вопросов. Что обсудили в Минске на заседании Совета министров иностранных дел СНГ?-9

Без промедления – сразу за стол переговоров в узком составе. Стороны общались больше запланированного. Уже во вступительном слове участников обозначены главные темы – пандемия, санкции и попытки некоторых переписать нашу общую историю. Звучит мнение: ответом мировым потрясениям может и должно стать укрепление региональной интеграции. Многоплановое сотрудничество способно намного быстрее преодолеть кризисы пандемии и эффективнее противостоять тревожным вызовам.

Рассмотрели 14 вопросов. Что обсудили в Минске на заседании Совета министров иностранных дел СНГ?-12

С общего исторического прошлого начали встречу в расширенном формате. Договорились создать Международную ассоциацию историков и архивистов стран СНГ, что должно стать своего рода иммунитетом от непрекращающихся попыток фальсификации истории Победы в Великой Отечественной войне. Этакий совместный научный ход – а это доступ к архивам, опубликованные труды – они позволят окончательно расставить точки над «i».

Рассмотрели 14 вопросов. Что обсудили в Минске на заседании Совета министров иностранных дел СНГ?-15

Совет министров иностранных дел СНГ рассмотрел 14 вопросов, в том числе 13 проектов документов. Часть направят на утверждение глав государств СНГ. В целом стороны договорились на фоне сложной международной обстановки, непрекращающегося внешнего давления подставить другу плечо.

Следующее заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет в апреле в Душанбе.

Рассмотрели 14 вопросов. Что обсудили в Минске на заседании Совета министров иностранных дел СНГ?-18

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