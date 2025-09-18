Около 500 участников из разных стран объединит Гомельский экономический форум

Найти надежных партнеров и заключить контракты: Гомель встречает около 500 представителей деловых кругов разных стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большая делегация Китайской Народной Республики, будут активно участвовать и партнеры из России. Все смогут ознакомиться с экономическим потенциалом региона, принять участие в работе стратегических сессий. За годы работы площадка форума стала признанной и авторитетной. В Гомеле обсуждают актуальные вопросы международного торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия, устанавливают новые надежные и долгосрочные межрегиональные, а также кооперационные связи.

В 2025 году встреча проходит 19-й раз, планируется утверждение ряда инвестпредложений, подписание документов о межрегиональном сотрудничестве. Сегодня, 18 сентября, пройдет пленарное заседание форума.