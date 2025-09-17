Неделя зрелищных боев и поединок за титул WKF – Беларусь принимает Кубок мира по кикбоксингу

Беларусь принимает Кубок мира по кикбоксингу по версии WKF. Более 500 бойцов из 22 стран прибыли в спорткомплекс «Стайки», где сразятся за главный трофей, рассказали в программе «СТВ-Спорт». С подробностями Юлия Силипицкая.

В течение недели нагрузка на два ринга будет весьма внушительная, ведь турнир командный, и здесь выступят как бойцы национальных сборных, так и ближайший резерв. В программах значатся также поединки у ветеранов, а это кому по возрасту плюс 35, и главной изюминкой форума станет, конечно, титульный бой, который состоится 20 сентября между белорусом Виктором Нечитайло и японским бойцом Сатоши Каташима. Главный тренер нашей команды поставил перед своими ребятами максимальные цели.

Виталий Тишуров, главный тренер национальной команды Беларуси по кикбоксингу и таиландскому боксу:

Главная отличительная черта нашей команды – мы готовы побеждать и защищать честь нашей страны. С 2022 года после отстранения наших команд от соревнований международных – первый вид спорта, который привез в страну такой масштабный турнир, Кубок мира, и непросто было. Это большой и праздник спортивный, ну и, конечно же, мы преследуем здесь спортивные цели – победа.

Среди россыпи титулованных участников, конечно, самые грозные конкуренты – это сборная России. Расул Далгатов, заслуженный тренер, он воспитал целую плеяду спортсменов и сегодня прибыл в «Стайки» со своей командой.

Расул Далгатов, старший тренер сборной России по кикбоксингу:

Первый раз в Беларуси, еще в городе не был. База отличная, нам здесь нравится. Воздух чистый, атмосфера праздничная, спортивная. Все круто, на самом высоком уровне. Цели самые высокие – золотые медали, первое командное место. Есть с кем побоксировать.