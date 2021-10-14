«Выработано 6 мер». Игорь Петришенко о том, как Беларусь будет противостоять санкционному давлению

Алена Сырова, политический обозреватель: Механизм по совместному противодействию санкционному давлению единогласно приняли 14 октября на непубличной части саммита. Вице-премьер по завершении общения в узком составе не без удовлетворения констатирует: отныне союзники могут рассчитывать не только на моральную поддержку со стороны друг друга.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Выработано шесть мер – это имеется в виду консультации, оценка ущерба, который наносится той стране, которая страдает от этих экономических санкций, и, соответственно, воздействие мультипликативное на весь Евразийский экономический союз. Переговоры с третьими странами, ну и ряд других направлений, которые там тоже предусмотрены. Поэтому это уже очень важный и большой шаг, что мы будем действительно коллективно реагировать нашим интеграционным образованием на необоснованное экономическое давление различных стран.

Читайте также:

Игорь Петришенко о газовом вопросе: страны заинтересованы в равных тарифных условиях

Лукашенко: важно стимулировать более продвинутые формы кооперации путём создания наднациональных евразийских компаний

Лукашенко: где, как не в ЕАЭС, нам следует опережающими темпами выходить на использование национальных валют