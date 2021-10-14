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«Выработано 6 мер». Игорь Петришенко о том, как Беларусь будет противостоять санкционному давлению

14 октября 2021 18:22
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Новости Беларуси. Формирование цифрового пространства, единая система таможенного транзита, продовольственная безопасность. Александр Лукашенко назвал приоритеты интеграции в ЕАЭС. Встреча Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе прошла 14 октября в режиме видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Выработано 6 мер». Игорь Петришенко о том, как Беларусь будет противостоять санкционному давлению-1

Алена Сырова, политический обозреватель:
Механизм по совместному противодействию санкционному давлению единогласно приняли 14 октября на непубличной части саммита. Вице-премьер по завершении общения в узком составе не без удовлетворения констатирует: отныне союзники могут рассчитывать не только на моральную поддержку со стороны друг друга.

«Выработано 6 мер». Игорь Петришенко о том, как Беларусь будет противостоять санкционному давлению-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Выработано шесть мер – это имеется в виду консультации, оценка ущерба, который наносится той стране, которая страдает от этих экономических санкций, и, соответственно, воздействие мультипликативное на весь Евразийский экономический союз. Переговоры с третьими странами, ну и ряд других направлений, которые там тоже предусмотрены. Поэтому это уже очень важный и большой шаг, что мы будем действительно коллективно реагировать нашим интеграционным образованием на необоснованное экономическое давление различных стран.

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# Санкции # общество # Александр Лукашенко # Игорь Петришенко # Алена Сырова # Фотофакт

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