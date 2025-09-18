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Польша до конца 2025-го закупит новые подлодки

18 сентября 2025 05:59
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Польское правительство примет решение о закупке подводных лодок на этой неделе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша до конца 2025-го закупит новые подлодки-2

По плану, первые субмарины будут приобретены до конца года. Пока речь идет о трех подлодках. Как заявил глава польского кабмина, Варшаве они необходимы для укрепления военно-морских сил, расширения возможностей ведения подводной войны и более тесного взаимодействия с НАТО. Предложения участвовать в этой многомиллиардной программе поступили из Германии, Италии и Швеции. 

# НАТО # Польша

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