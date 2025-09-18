Польша до конца 2025-го закупит новые подлодки

Польское правительство примет решение о закупке подводных лодок на этой неделе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По плану, первые субмарины будут приобретены до конца года. Пока речь идет о трех подлодках. Как заявил глава польского кабмина, Варшаве они необходимы для укрепления военно-морских сил, расширения возможностей ведения подводной войны и более тесного взаимодействия с НАТО. Предложения участвовать в этой многомиллиардной программе поступили из Германии, Италии и Швеции.