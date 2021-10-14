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Макей: страны СНГ должны усилить интеграцию в рамках Содружества в условиях сложной международной обстановки

14 октября 2021 07:48
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Страны СНГ должны усилить интеграцию в рамках Содружества в условиях сложной международной обстановки. Это заявление главы внешнеполитического ведомства Беларуси задало тон заседанию Совета министров иностранных дел СНГ. Оно сейчас проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Макей: страны СНГ должны усилить интеграцию в рамках Содружества в условиях сложной международной обстановки-1

Там уже прозвучало мнение, что ответом мировым потрясениям может и должно стать укрепление региональной интеграции. Многоплановое сотрудничество способно намного быстрее преодолеть кризисы пандемии и эффективнее противостоять тревожным вызовам. Всего на обсуждение вынесено 14 вопросов, в том числе 13 проектов документов. Сейчас продолжается встреча в узком составе. Далее к обсуждению присоединятся делегации. Главы внешнеполитических ведомств обсуждают вопросы международной повестки дня и взаимодействия в рамках Содружества.  

Макей: страны СНГ должны усилить интеграцию в рамках Содружества в условиях сложной международной обстановки-4

Заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств традиционно предваряет диалог лидеров стран – участниц СНГ. Он запланирован на завтра, 15 октября, и пройдет в онлайн-формате.  

# СНГ # Владимир Макей # Фотофакт

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