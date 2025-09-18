Новый механизм господдержки спортклубов и федераций вводится в Беларуси

Для высоких результатов. Новый механизм господдержки федераций и спортивных клубов вводится в Беларуси. В соответствии с указом Президента, он включает несколько ключевых моментов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, субсидии теперь – со строго целевым расходованием: федерации могут получать их за счет средств госказны, а клубы по игровым и неигровым видам спорта – из местных бюджетов. Отменяется льгота по налогам: на недвижимость, земельному и на прибыль. Регулируется размер субсидий: этим займется Совет министров. Финансирование из бюджета для клубов, которые являются бюджетными организациями – сохранится. В целях стимулирования высоких спортивных результатов создается общекомандный призовой фонд для клубов по игровым видам спорта. Контроль за использованием средств и соблюдением закона возложен на Министерство спорта и туризма.