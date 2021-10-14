Лукашенко: где, как не в ЕАЭС, нам следует опережающими темпами выходить на использование национальных валют

Новости Беларуси. Интеграционная повестка ЕАЭС заметно оживилась. Об этом заявил Александр Лукашенко 14 октября, обращаясь к участникам заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча проходит в режиме видеоконференции.

На правах хозяина площадки, хоть и в онлайн-формате, Александр Лукашенко открывал заседание. Белорусский лидер четко сформулировал приоритеты развития интеграционного объединения. Среди основных – формирование единого цифрового пространства, финансовой инфраструктуры и системы таможенного транзита. Совместная работа в сфере продовольственной безопасности, развитие импортозамещения и промкооперации. Главный результат диалога: лидеры стран ЕАЭС приняли один из ключевых документов – решение о переходе ко второму этапу создания общих рынков нефти и нефтепродуктов. Договоренность предполагает подготовку до 2023-го проектов правил торговли и биржевых торгов этими ресурсами. Еще через год планируется разработать международный договор о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня у нас есть хорошая возможность обсудить экономические аспекты нашего сотрудничества. Дальнейшее развитие Евразийского союза мы связываем с полной своевременной реализацией стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Важно уже сейчас сконцентрироваться на выполнении мер, предусмотренных данным документом. Только в этом случае к 1 января 2025 года мы получим полноформатный экономический союз с едиными рынками товаров, услуг, капиталов и трудовых ресурсов.

Требуется дальнейшее совершенствование финансовой инфраструктуры Союза, в том числе для поддержки промышленной кооперации. Для увеличения количества совместных проектов с высокой интеграционной составляющей нужно обеспечить доступ к проектному финансированию в виде долгосрочных кредитов с льготной процентной ставкой. Для этого надо изменить формат работы Евразийского банка развития. Главные недостатки в его нынешней модели – высокий порог финансирования проектов и отсутствие льготной ставки по кредитам. Также для совместных разработок необходимо активнее привлекать национальные институты развития. Развивая финансовую тему, нельзя обойти вопрос расширения использования национальных валют. Об этом мы все много говорили. Чрезмерное использование в расчетах той или иной иностранной валюты лишает нас конкурентных финансовых и экономических преимуществ, угрожает безопасности наших стран. Поэтому где, как не в ЕАЭС, нам следует опережающими темпами выходить на использование национальных валют. Уважаемые коллеги, решение обозначенных вопросов позволит нам скорее преодолеть последствия экономического спада, вызванного пандемией, восстановить деловую активность, простимулировать рост промышленного производства, доверия, улучшить транзитный потенциал и конкурентную среду нашего общего экономического пространства.