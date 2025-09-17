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Футболисты сборной Беларуси (U-15) проиграли сверстникам из Турции на Турнире развития

17 сентября 2025 20:10
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В первый игровой день Турнира развития среди юношей до 15 лет сборная Беларуси по футболу проиграла сверстникам из Турции со счетом 2:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты сборной Беларуси (U-15) проиграли сверстникам из Турции на Турнире развития-1

На 90-й минуте матча наши ребята уступали со счетом 0:3. Но сотворили невероятное – подопечные Романа Морозова в добавленное время смогли забить два мяча с интервалом в 2 минуты. Был шанс отвоевать ничейный результат, но на последних секундах соперника спасла перекладина. В итоге поражение со счетом 2:3.

Футболисты сборной Беларуси (U-15) проиграли сверстникам из Турции на Турнире развития-3

Роман Морозов, главный тренер сборной Беларуси по футболу (U-15):
У нас был план смело сыграть против команды соперника. Но, опять же, только собрались. У нас, условно, первый такой сбор. Немножко позиционные моменты. Мы это еще наработаем, доиграем. Но молодцы, играли хорошо, один в один. Не уступали. В целом хорошо. Очень обидно даже, что в концовке не забили. Благодарен, просто горжусь ребятами за их самоотдачу, за их желание, характер. Это очень дорогого стоит. Даже это поражение, оно очень дорогого стоит.

Следующий поединок сборная Беларуси проведет 19 сентября, соперниками наших юношей станут футболисты из России.

# Футбол

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