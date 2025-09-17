Нормализуются ли отношения с поляками и как это может произойти – Евгений Спицын

Григорий Азаренок, СТВ:

Возможно ли возвращение к нормальным отношениям с поляками и каким образом?

Евгений Спицын, публицист, политолог, общественный деятель:

Возможно, конечно. Тут надо иметь в виду два важных обстоятельства. Первое. Политика того или иного государства формируется ведь не народом, а очень узким слоем тех политиков, которые в тот или иной исторический момент возглавляют это государство, а в любом народе присутствует какой-то сегмент националистически настроенной публики. Весь вопрос в том, насколько этот сегмент влиятелен в политике, насколько он реально управляет государством, имеет реальные рычаги власти и так далее.

Что вы думаете, в Беларуси или России нет людей типа украинских бандеровцев, отмороженных? Да, конечно, есть. Но они маргиналы, они загнаны по сути дела в подполье, и силой государственного принуждения государство не дает открыть им рта. Любая их попытка огласить какую-нибудь бредовую идею, а уж тем более прорваться во власть через выборные процедуры – пресекается на корню. То же самое было и в Украине. Но там в один прекрасный момент эта политика приказала долго жить, и в результате этот джин национализма не просто вылез из бутылки, а он одержал верх, и сейчас в Киеве сформирован откровенно нацистский профашистский режим.

То же самое и в Польше. Надо понимать, что Польшей последние 10 лет как минимум рулят откровенные пилсудчики, националисты, нацисты. Плюс здесь надо понимать, что Польша ведет свою политику в отношении Беларуси и России не просто сама по себе, а она является ударным кулаком своих кукловодов. В том числе из Лондона и Вашингтона.

Читайте также:

И мы, и поляки были заинтересованы, чтобы пограничные вопросы решить раз и навсегда – Спицын

Для чего на Западе нас пытаются приравнять к нацистской Германии? Ответил Спицын

«Мы выпускали недоучек» – Спицын жестко о Болонской системе образования