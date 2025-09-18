В Эквадоре объявили чрезвычайное положение из-за массовых протестов

Власти Эквадора ввели в стране режим чрезвычайного положения. Причиной стали массовые протесты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Власти Эквадора ввели в стране режим чрезвычайного положения. Причиной стали массовые протесты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беспорядки вспыхнули после отмены субсидий на топливо, что привело к его подорожанию. На демонстрации вышли водители грузовиков, общественного транспорта и фермеры. В столице акции переросли в ожесточенные столкновения с полицией. Чрезвычайное положение в семи провинциях приостанавливает свободу собраний и разрешает правоохранителям и военным разгонять протесты.