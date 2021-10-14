Макей: мы отмечаем важность сплочённости в рамках СНГ для эффективного ответа на общие угрозы

Новости Беларуси. Борьба с COVID-19, поддержка друг друга на международной арене, ситуация вблизи внешних границ. Вопросы международной повестки главы внешнеполитических ведомств обсудили 14 октября в Минске на заседании Совета министров иностранных дел Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры прошли как в узком, так и расширенном составах. В целом Совет рассмотрел 14 вопросов, в том числе 13 проектов документов. Ряд из них подписан сегодня же. Договорились создать Международную ассоциацию (комиссию) историков и архивистов стран СНГ, что должно стать своего рода иммунитетом от непрекращающихся попыток фальсификации истории.