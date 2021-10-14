Макей: мы отмечаем важность сплочённости в рамках СНГ для эффективного ответа на общие угрозы

Новости Беларуси. Борьба с COVID-19, поддержка друг друга на международной арене, ситуация вблизи внешних границ. Вопросы международной повестки главы внешнеполитических ведомств обсудили 14 октября в Минске на заседании Совета министров иностранных дел Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Переговоры прошли как в узком, так и расширенном составах. В целом Совет рассмотрел 14 вопросов, в том числе 13 проектов документов. Ряд из них подписан сегодня же. Договорились создать Международную ассоциацию (комиссию) историков и архивистов стран СНГ, что должно стать своего рода иммунитетом от непрекращающихся попыток фальсификации истории.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Мы последовательно отмечаем важность сплоченности и взаимодействия в рамках СНГ для эффективного ответа на общие для наших стран вызовы и угрозы. В этом контексте мы выразили серьезную озабоченность в связи с постоянно расширяющейся практикой неограниченного и незаконного одностороннего санкционного прессинга извне на страны СНГ. Мы также подробно обсудили ситуацию, складывающуюся вблизи внешних границ Содружества, уделив приоритетное внимание обстановке в Центральной Азии. Белорусская сторона в очередной раз особо подчеркнула необходимость извлечения уроков из тех событий, которые имели место не только в нашей стране, но и других государствах региона, в том числе и на постсоветском пространстве.
Следующее заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет в апреле в Душанбе. В 2022 году председательство переходит Казахстану, Беларусь останется сопредседателем в СМИД Содружества.