Лукашенко: важно стимулировать более продвинутые формы кооперации путём создания наднациональных евразийских компаний
Новости Беларуси. Формирование цифрового пространства, единая система таможенного транзита, продовольственная безопасность. Александр Лукашенко назвал приоритеты интеграции в ЕАЭС. Встреча Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе прошла 14 октября в режиме видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главный результат диалога – лидеры стран ЕАЭС приняли один из ключевых документов – решение о переходе ко второму этапу создания общих рынков нефти и нефтепродуктов.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Продовольственную безопасность, хотя бы защиту от ценовых колебаний и ажиотажа на ту или иную продукцию можно избежать, если знать, что в любой момент все, что тебе необходимо, по оговоренной ранее цене и в нужном объеме можно купить у союзников. Александр Лукашенко настаивает: необходимо вместе планировать развитие союзного АПК с учетом мировых тенденций. Но, едва ли можно рассчитывать на положительный эффект без решения проблемы номер один.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Проблемы односторонних запретов и ограничений на поставку товаров. Соответственно, нужно обеспечить своевременный и полноценный межгосударственный обмен информацией в сфере санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля. Чтобы избежать протекционизма, на национальном уровне необходимо максимально использовать промышленные мощности и ресурсы наших стран. А они немалые. Важно не просто содействовать производственному сотрудничеству, но и стимулировать более продвинутые формы кооперации путем создания наднациональных евразийских компаний или консорциумов.
Лукашенко: где, как не в ЕАЭС, нам следует опережающими темпами выходить на использование национальных валют. Читайте здесь.