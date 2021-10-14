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Пашинян: формирование общих рынков в энергетической сфере – условие реализации потенциала интеграции

14 октября 2021 19:03
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Новости Беларуси. Формирование цифрового пространства, единая система таможенного транзита, продовольственная безопасность. Александр Лукашенко назвал приоритеты интеграции в ЕАЭС. Встреча Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе прошла 14 октября в режиме видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока договориться никак не получается. Баланса интересов между теми, у кого есть природные богатства, и теми, кто вынужден их закупать, не так-то просто достичь. Но реальные сроки исполнения договоренностей и энергетическая безопасность, очевидно, в списке первоочередных интересов всех стран союза. По крайней мере каждый из лидеров в своем выступлении затронул эту тему. Хотя газовый вопрос все-таки выносят за рамки обсуждения в широком формате.

Пашинян: формирование общих рынков в энергетической сфере – условие реализации потенциала интеграции-1

Никол Пашинян, премьер-министр Армении:
Формирование общих отраслевых рынков в энергетической сфере является не просто задачей по выполнению положения договора о создании ЕАЭС, а необходимым условием для полной реализации потенциала экономической интеграции. Возможно, это и предопределяет все основание принципов и механизмов функционирования этого рынка, подразумевающего учет разных возможностей и интересов стран в энергетической сфере.

Пашинян: формирование общих рынков в энергетической сфере – условие реализации потенциала интеграции-4

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# ЕАЭС # Экономика # Никол Пашинян # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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