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Игорь Петришенко о газовом вопросе: страны заинтересованы в равных тарифных условиях

14 октября 2021 17:29
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Новости Беларуси. Формирование цифрового пространства, единая система таможенного транзита, продовольственная безопасность. Александр Лукашенко назвал приоритеты интеграции в ЕАЭС. Встреча Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе прошла 14 октября в режиме видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласовали лидеры подходы по климатической повестке. А вот газовый вопрос снова отложили – по предложению белорусского  Президента – до личной встречи, которая должна состояться в ближайшее время.

Игорь Петришенко о газовом вопросе: страны заинтересованы в равных тарифных условиях-1

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Страны, которые не обладают этими ресурсами, заинтересованы в том, чтобы были равные тарифные условия при транспортировке газа, а не только для национальных субъектов – одни условия, а для тех субъектов, которые находятся за территорией страны, которая обладает этими ресурсами, – другие условия.

В рамках обсуждения, краткого обмена мнениями Президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко предложил, что нам надо этот застарелый вопрос обсудить в очном формате и определиться окончательно: либо мы делаем на данном этапе, либо мы действуем по другим направлениям.

Лукашенко: важно стимулировать более продвинутые формы кооперации путём создания наднациональных евразийских компаний. Читайте здесь.

# ЕАЭС # Экономика # Александр Лукашенко # Игорь Петришенко # Алена Сырова # Фотофакт

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