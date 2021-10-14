Игорь Петришенко о газовом вопросе: страны заинтересованы в равных тарифных условиях

Согласовали лидеры подходы по климатической повестке. А вот газовый вопрос снова отложили – по предложению белорусского Президента – до личной встречи, которая должна состояться в ближайшее время.

Новости Беларуси. Формирование цифрового пространства, единая система таможенного транзита, продовольственная безопасность. Александр Лукашенко назвал приоритеты интеграции в ЕАЭС. Встреча Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе прошла 14 октября в режиме видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Страны, которые не обладают этими ресурсами, заинтересованы в том, чтобы были равные тарифные условия при транспортировке газа, а не только для национальных субъектов – одни условия, а для тех субъектов, которые находятся за территорией страны, которая обладает этими ресурсами, – другие условия.

В рамках обсуждения, краткого обмена мнениями Президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко предложил, что нам надо этот застарелый вопрос обсудить в очном формате и определиться окончательно: либо мы делаем на данном этапе, либо мы действуем по другим направлениям.