Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию. Все темы в одном материале

Новости Беларуси. Сильная экономика, достойное образование и безопасность людей – вот своеобразная формула стабильности и единства белорусской нации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предельно конкретный и актуальный разговор. Какие тезисы в Послании Президента запомнились его слушателям? Эту мысль сегодня красной нитью Президент провёл через всё Послание народу и парламенту. И именно в единстве, в том числе народа и власти, по мнению Александра Лукашенко, заключается сила государства. Евгений Горин с подробностями из Овального зала.

Евгений Горин:

В сегодняшнем Послании глава государства ответил на все ключевые вопросы внутренней и внешней политики Беларуси. Кроме того, поставил задачи для управленцев. От внешней политики до зарплат в стране. Какие темы были в центре внимания Президента в Послании Лаконичность и четкость формулировок – одни из главных черт президентского обращения 2018 года. Александр Лукашенко призвал смотреть на вещи через призму современности. А она такова: в мире все больше обостряется борьба за место под солнцем. Для экономики Беларуси это означает жесткую конкурентную борьбу. Что общего у Беларуси с Сингапуром? Парламентарии готовы принять к действию Послание Президента

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Конкурентоспособность наших товаров и услуг должна быть такой, чтобы внешние факторы влияли на нас минимально. Эта задача – вопрос не одного дня, хотя о ее решении мы говорим уже с десяток лет. Нужен результат. Среднесрочная целевая установка доведена до всех, даже в средствах массовой информации, кто хотел, об этом уже высказался. Она останется неизменной – достижение к концу следующей пятилетки валового внутреннего продукта не менее 100 миллиардов долларов США.

Государство для народа: каким видят его студенты БГУ? То, что Беларусь состоявшееся государство, подтверждает история наших достижений за последние два десятилетия. Но развитие – это процесс постоянный. Нельзя останавливаться. Поэтому ставка делается на экономику знаний, новые прорывные технологии и труд. Именно он позволил все эти годы кормить страну без богатых залежей углеводородов.

Александр Лукашенко:

Наша задача – быть открытыми для лучшего. Цель – расти быстрее, чем другие, и таким образом сокращать отставание от развитых стран. В этом залог качественных изменений, которые нам нужны и которые позволят поднимать уровень благосостояния граждан Беларуси относительно остального мира. Эта тема являлась главной на заседании правительства, где были рассмотрены итоги 2017 года. Мы не делали никакой тайны, мои жесткие оценки и принципиальные выводы доведены до общества. Откровенно говоря, год назад мы были настроены на более скромные результаты, чем получили. Эффективность, с которой работала страна и кропотливый труд белорусского народа дали положительный результат. Президент Беларуси анонсировал большое совещание по энергетике

​​​​​Низкий уровень инфляции или восстанавливающиеся объемы экспорта – не повод для самоуспокоения. Необходимо придать позитивным изменениям необратимый характер. Александр Лукашенко:

Во всем должен главенствовать принцип экономической эффективности. Сегодня глубокая переработка собственного сырья, древесины, сельхозпродукции так и остается на уровне планов, несмотря на огромные капитальные вложения. Хотя на этом можно заработать десятки миллиардов. Необходимо быстро осваивать новые направления. У нас вырисовываются контуры IT-страны, сформированы уникальные условия в Китайско-белорусском парке, сделана высокая ставка на малый и средний бизнес.

Что думают белорусы об обращении Президента? Опрос СТВ Экономическая эффективность и государственная стабильность – две вещи, которые позволяют любой стране удерживать равновесие в мире, который штормит не только от финансовых, но и от политических и гуманитарных кризисов.

Александр Лукашенко:

Время жесткой планово-распределительной экономики безвозвратно ушло. И когда нет указаний, что делать и как делать, когда все нужно искать самим, а теперь еще и усиленно бороться за рынки сбыта, толковые современные управленцы стали на вес золота. За ошибки директоров на государственных предприятиях платят их работники и бюджет. А там занят почти каждый второй белорус. Поручаю правительству детально разобраться и развести, как модно сейчас говорить, компетенции: кто государственный управленец и формирует условия, а кто отвечает за коммерческий успех бизнеса на предприятии. Каждый должен заниматься своим делом. Но при этом отвечать будете все. «Чтобы нашим государством, народом можно было гордиться». Белорусы – о Послании Президента

К управленцам (людям, которые стоят в авангарде решений) особый спрос. Их действия должны давать результат, пользу для страны. Александр Лукашенко:

Экономике нужны энергичные и профессиональные управленцы. Вот я говорю об Администрации Президента, которая должна пример в этом показывать. Когда проводили оптимизацию, жесточайшим образом предупредил о недопустимости подснежников (так их в советские времена называли, когда люди получали зарплату на каком-то предприятии, а работали в райкоме, райисполкоме, обкоме и так далее). У нас, если я не ошибаюсь, Администрация доработалась до того, если я не ошибаюсь (это единичный факт, надо посмотреть и по другим), что где-то человек получает зарплату, а работает там. Ну упаси вас Господь, если это подтвердится. Президент Беларуси: «Я близок к тому, чтобы вообще посредничество запретить»

В стране неприкасаемых нет, снова повторяет Александр Лукашенко, перечисляя недавние громкие отставки в министерствах спорта и туризма, лесного хозяйства, Департаменте по авиации. И удивляется: на что надеются коррупционеры? В Беларуси все и все на виду. Президент Беларуси: «Дороговизна жизни крайне беспокоит население»

Александр Лукашенко:

Обнаглели до такой степени, что браконьеры, рыболовы и охотники, там уже появились, как это было прежде. Один случай произошел (оперативники доложили мне, как шутку переслали правоохранительные органы), мне просто стыдобища. Загружают фуру этой рыбы, уже, наверное, полудохлой, и везут, в Минске по адресам развозят. Адреса мне на стол положили. Откуда информация пришла? Обычный водитель, который это вез, через мат-перемат говорит: «Да сколько можно? У меня уже машина растопырилась, разваливается от этого груза. Я ее не могу довезти, я уже забыл, когда спал», (почти процитировал полностью). Вы что, с ума там посходили? Александр Лукашенко о проблеме злоупотребления алкоголем: «Нельзя запретительными методами что-то сделать»

Глава государства напомнил и о задачах по созданию высокопроизводительных рабочих мест. Александр Лукашенко:

С этого будет начинаться моя любая поездка в регион Беларуси. Пока 72 % населения социально-экономическую ситуацию оценивает как среднюю и хорошую. Правительство, Национальный банк, местные власти, считайте это индикатором качества своей работы. Если будет ниже – год на работу ходили зря. Александр Лукашенко: «Почему нашим гражданам выгоднее летать откуда угодно, но не из Минска?» Беларусь ставит и более амбициозную цель – бороться за человеческий капитал, импортируя его из других стран.

Александр Лукашенко:

Вы думаете, за что Ангелу Меркель постоянно критикуют? Я думаю, что неправильно, незаконно критикуют. Не заслуживает она этого. Она именно в Европе первая поступила таким образом: она видит, что в Германии не хватает рабочей силы, и предложила Европе приоткрыть эти двери, чтобы рабочая сила (если сами не можем генерировать), поступала извне. Что в результате этого получилось – это надо спросить у демократов, которые буйно цветут на Западе. Президент Беларуси: «Требую обеспечить стабильно высокие темпы роста экономики и профицит валютных потоков»

Союзный проект с Россией по-прежнему актуален, даже несмотря на сложную международную обстановку. Несмотря на то, что недопуск белорусских товаров в Россию уже набил оскомину. Несмотря на нерешенность вопросов по устранению изъятий, барьеров и ограничений в ЕАЭС. Александр Лукашенко:

Вы что, хотите сказать, что мы не виноваты в том, что произошло в Армении? Вы помните, из-за чего вспыхнуло там восстание? Вы помните? Когда правительство Армении повысило цены на природный газ. Якобы не было выхода. Повысили цены на энергоресурсы, а потом вынуждены были отступить. А что, это не от нас зависело? Не от России это зависло? И вот так нас поодиночке просто перебьют. В лучшем случае – просто повыдергивают из этого Союза. Вместо того, чтобы взяться за голову и начать вместе решать эти вопросы, мы начинаем хватать друг друга за грудки и бить друг другу морды? Зачем из Новой Зеландии надо было везти 50 тысяч тонн сухого молока, если рядом, под боком в Беларуси некуда было его деть? Качественное, хорошее, рядом, в полцены можно было купить. Зачем? А потом наплевать на все и растоптать, закрыть границу с Беларусью и сказать: «Не везти».

Александр Лукашенко отмечает рост конфронтации в мире: «Человечество находится на распутье» Беларусь будет также расширять экономическое сотрудничество с Европой и Китаем Александр Лукашенко:

Мы будем активизировать наши отношения на восточном векторе – и с нашей Россией, и с Китайской Народной Республикой. Это наша сильнейшая поддержка, это – благо.

Не остался без внимания и вопрос возможного изменения Конституции. Сейчас он широко обсуждается в разных СМИ. Президент высказался откровенно и без двусмысленностей. Александр Лукашенко:

Я никогда не действовал нечестно в отношении наших людей и никогда на это не пойду. Я знаю, откуда я пришел и как победил на президентских выборах. Я обещал и никогда не нарушу свою клятву, чего бы мне это ни стоило, ибо будет как вчера в Армении. Александр Лукашенко о возможности изменения Конституции: Нам сейчас не до референдумов Если кто-то рассчитывает, что мы примем Конституцию и этим самым создадим фундаменты для наших майданов и майданутых, – этого в стране не будет, пока я Президент. Вот это надо четко понимать.

Требования ко всем ветвям власти будут только усиливаться. Но и роль обычных людей огромна. Александр Лукашенко: «Наша безопасность – в единстве нашего народа, сильной внутренней и внешней политике государства»

Александр Лукашенко:

Завершая свое выступление, хочу подчеркнуть: главная цель остается неизменной, мы строим государство для народа. Сейчас на первый план выходит задача укрепить экономику и приумножить благосостояние граждан. Мир не стал проще, он стал интереснее, дал равные возможности и шансы. Уметь воспользоваться ими – вопрос будущего страны, ее независимости и успешности. Какой будет Беларусь завтра – зависит от каждого из нас. При этом надо помнить, что процветающей может быть только та страна, где существует баланс ответственности государства и общества за выполнение своих обязательств. Где каждый заботится не только о себе, но и о Родине. Где любые вызовы и угрозы не раскалывают общество, а объединяют, помогают выстоять в современном мире.